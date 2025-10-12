خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک اژه‌ای در پی قهرمانی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های جهانی نروژ

کد خبر : 1698916
رئیس قوه قضائیه طی پیامی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در کشور نروژ را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا،‌ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی پیامی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در کشور نروژ را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم

پولادمردان وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان، با مدد گرفتن از حضرات معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین، جانانه تلاش کرده و سنگین‌ترین وزنه‌ها را بالای سر بردند و با مدال‌های رنگارنگ و کسب عنوان قهرمانی، دل مردم ایران را شاد کردند.

به همه ملی‌پوشان وزنه‌برداری کشورمان و مربیان و مسئولان این رشته ورزشی خدا قوت می‌گویم و توفیقات روزافزون آنها را در تمامی مراحل زندگی‌شان از خداوند متعال مسئلت دارم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
