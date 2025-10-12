به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی مقتدرانه تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در نودمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری جهان در نروژ تصریح کرد: این پیروزی درخشان، بار دیگر نام ایران و پرچم جمهوری اسلامی ایران و نیز غیرت جوانان پرتلاش را بر بلندای جهان نشان داد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در نودمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری جهان در نروژ که پس از هشت سال بدست آمد، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشورمان افزود و مایه فخر و شادمانی همه مردم عزیزمان شد.

این پیروزی درخشان، بار دیگر نام ایران و پرچم جمهوری اسلامی ایران و نیز غیرت جوانان پرتلاش را بر بلندای جهان نشان داد.

اینجانب با تبریک صمیمانه این پیروزی افتخارآفرین به ملت ایران، از تلاش‌های همه اعضای تیم ملی وزنه‌برداری، مربیان، کادر فنی و خانواده‌های آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای همگان سلامتی، عزت و موفقیت‌های بیشتر خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/