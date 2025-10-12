خبرگزاری کار ایران
در پیامی؛

پزشکیان به وزنه‌برداران کشورمان در رقابت‌های جهانی نروژ تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی ضمن تبریک قهرمانی مقتدرانه تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در نودمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری جهان در نروژ که پس از 8 سال بدست آمد، از تلاش‌های همه اعضای تیم ملی وزنه‌برداری، مربیان، کادر فنی و خانواده‌های آنان صمیمانه قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی مقتدرانه تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در نودمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری جهان در نروژ تصریح کرد: این پیروزی درخشان، بار دیگر نام ایران و پرچم جمهوری اسلامی ایران و نیز غیرت جوانان پرتلاش را بر بلندای جهان نشان داد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در نودمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری جهان در نروژ که پس از هشت سال بدست آمد، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشورمان افزود و مایه فخر و شادمانی همه مردم عزیزمان شد.

این پیروزی درخشان، بار دیگر نام ایران و پرچم جمهوری اسلامی ایران و نیز غیرت جوانان پرتلاش را بر بلندای جهان نشان داد.

اینجانب با تبریک صمیمانه این پیروزی افتخارآفرین به ملت ایران، از تلاش‌های همه اعضای تیم ملی وزنه‌برداری، مربیان، کادر فنی و خانواده‌های آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای همگان سلامتی، عزت و موفقیت‌های بیشتر خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
