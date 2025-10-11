خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبریک عراقچی به تیم ملی وزنه‌برداری

تبریک عراقچی به تیم ملی وزنه‌برداری
کد خبر : 1698687
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، قهرمانی تیمی ایران در مسابقات جهانی وزنه‌برداری نروژ ۲۰۲۵ را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در پیامی در این باره نوشت: تیم ملی ایران در مسابقات جهانی فورده نروژ با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز، بار دیگر شکوه و قدرت ورزشکاران کشورمان را در عرصه جهانی به رخ کشید و افتخاری بزرگ برای ملت عزیز ایران رقم زد.

 

وی افزود: موفقیت چشمگیر پولادمردان وزنه برداری محصول پشتکار بی‌وقفه، و هماهنگی مثال‌ زدنی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این دستاورد ارزشمند را به همه اعضای تیم و علاقه‌مندان این رشته ورزشی تبریک عرض می‌کنم و آرزو دارم این مسیر افتخارآفرین با انگیزه‌ای بیشتر ادامه یابد و الهام‌بخش سایر رشته‌های ورزشی کشور باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ