تبریک عراقچی به تیم ملی وزنهبرداری
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، قهرمانی تیمی ایران در مسابقات جهانی وزنهبرداری نروژ ۲۰۲۵ را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در پیامی در این باره نوشت: تیم ملی ایران در مسابقات جهانی فورده نروژ با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز، بار دیگر شکوه و قدرت ورزشکاران کشورمان را در عرصه جهانی به رخ کشید و افتخاری بزرگ برای ملت عزیز ایران رقم زد.
وی افزود: موفقیت چشمگیر پولادمردان وزنه برداری محصول پشتکار بیوقفه، و هماهنگی مثال زدنی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این دستاورد ارزشمند را به همه اعضای تیم و علاقهمندان این رشته ورزشی تبریک عرض میکنم و آرزو دارم این مسیر افتخارآفرین با انگیزهای بیشتر ادامه یابد و الهامبخش سایر رشتههای ورزشی کشور باشد.