عبور از ناترازی برق تابستان با کمک مردم، بخش دولتی و خصوصی

مهاجرانی اقتصاد صنعت برق، افزایش هزینه‌های این صنعت و گسترش شهرنشینی را از دلایل عمده ناترازی در این حوزه نام برد که موجب کاهش عرضه از یک سو و افزایش تقاضا از سوی دیگر و درنتیجه ایجاد واژه نامبارک ناترازی شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به پویش ۲۵ درجه و رهاوردهای آن برای کشور گفت: باید تلاش کنیم این تغییر رفتار را به صورت اصولی در حوزه انرژی نیز به کار ببریم. در غیر این صورت راه‌اندازی این نوع پویش‌ها اثر معکوس به خود را خواهد داشت و تلاش کرد تا با اتخاذ یک رویکرد سیستمی کاهش مصرف را با درک شرایط محیط زیستی همراه کرد.

مهاجرانی در پایان از همراهی صبورانه و مسئولانه مدیران وزارت نیرو تشکر و قدردانی کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم با همراهی همدیگر واژه ناترازی را برای همیشه در حوزه آب و انرژی کشور حذف کنیم.