سخنگوی دولت در اختتامیه پویش ۲۵ درجه مطرح کرد

عبور از ناترازی برق تابستان با کمک مردم، بخش دولتی و خصوصی

کد خبر : 1698663
سخنگوی دولت با بیان اینکه عبور از ناترازی برق تابستان با مشارکت مردم و همکاری بخش دولتی و خصوصی میسر شد، گفت: به معنای واقعی در حوزه آب و برق با شب و تاریکی مواجه بودیم. برای عبور از بحران‌ ناترازی در کنار وزارت نیرو بوده‌ایم و با جلسات متعددی که در این رابطه برگزار شد سعی کردیم همراه این وزارتخانه باشیم.

به گزارش ایلنا به نقل از پاد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست اختتامیه پویش ۲۵ درجه که عصر امروز ۱۹ مهر ماه در وزارت نیرو برگزار شد، با اشاره به همراهی نظام‌مند وزارت نیرو در گذر از ناترازی که با برگزاری جلسات متعدد صورت گرفت، گفت: به معنای واقعی در حوزه آب و برق با شب و تاریکی مواجه بودیم. برای عبور از بحران‌ ناترازی در کنار وزارت نیرو بوده‌ایم و با جلسات متعددی که در این رابطه برگزار شد سعی کردیم همراه این وزارت خانه باشیم. بنابراین با تقسیم کار ملی و پای کار آمدن تمامی وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی و مردم شاهد عبور از شرایط سخت تأمین برق در فصل گرم سال بودیم.

مهاجرانی اقتصاد صنعت برق، افزایش هزینه‌های این صنعت و گسترش شهرنشینی را از دلایل عمده ناترازی در این حوزه نام برد که موجب کاهش عرضه از یک سو و افزایش تقاضا از سوی دیگر و درنتیجه ایجاد واژه نامبارک ناترازی شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به پویش ۲۵ درجه و رهاوردهای آن برای کشور گفت: باید تلاش کنیم این تغییر رفتار را به صورت اصولی در حوزه انرژی نیز به کار ببریم. در غیر این صورت راه‌اندازی این نوع پویش‌ها اثر معکوس به خود را خواهد داشت و تلاش کرد تا با اتخاذ یک رویکرد سیستمی کاهش مصرف را با درک شرایط محیط زیستی همراه کرد.

مهاجرانی در پایان از همراهی صبورانه و مسئولانه مدیران وزارت نیرو تشکر و قدردانی کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم با همراهی همدیگر واژه ناترازی را برای همیشه در حوزه آب و انرژی کشور حذف کنیم.

