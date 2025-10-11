تظاهرات و بازداشت گسترده در بندر روتردام
گروهی از معترضان ضد جنگ و فعالان اقلیمی در بندر روتردام هلند تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از هلند، امروز شنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، گروهی از معترضان ضد جنگ و فعالان اقلیمی با تجمع در مسیر ریلی منتهی به بندر روتردام، برای چند ساعت حرکت قطارهای باری را متوقف کردند.
بر اساس این گزارش و به گفته پلیس روتردام، شماری از معترضان با نشستن بر روی ریلها و زنجیر کردن خود به خطوط آهن، مانع عبور قطارها شدند.
نیروهای ویژه پلیس و تیمهای فنی پس از چند ساعت مداخله، موفق به باز کردن مسیر و بازداشت دستکم ۱۰۰ نفر از شرکتکنندگان در این اقدام شدند.
منابع محلی اعلام کردند این تجمع همزمان با اعتصاب کارگران بندر روتردام موسوم به «لاشِرز» (Lashers) صورت گرفت؛ اعتصابی که در روزهای گذشته موجب اختلال گسترده در عملیات بارگیری و تخلیه کانتینرها در بزرگترین بندر اروپا شده است.
در پی این دو رخداد همزمان، فعالیت ترابری دریایی و زمینی در بندر روتردام برای ساعاتی مختل شد و صف کشتیهای منتظر برای تخلیه و بارگیری افزایش یافت.
پلیس هلند تاکنون گزارشی از مجروحیت جدی در این رویداد منتشر نکرده است. برخی منابع، این اقدام را در ادامه موج اعتراضات سراسری در چند شهر هلند ارزیابی کردهاند.