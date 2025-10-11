رسیدگی به طرح ملی هوش مصنوعی فردا در دستور کار مجلس

به گزارش ایلنا و به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی در تشریح دستور جلسه روز (یکشنبه؛ ۲۰ مهر ماه) صحن علنی مجلس گفت: ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی و همچنین گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در جلسه فردا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین از بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده نیز در دستور رسیدگی صحن علنی قرار دارد.

وی بیان کرد: همچنین رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی از دیگر موارد رسیدگی در جلسه صحن علنی فردا قرار دارد.