عذرخواهی گلزاری از برخورد معاون وزیر بهداشت با یک خبرنگار

«پس از آنچه که در نشست خبری معاون وزیر بهداشت رخ داد؛ با خانم زهرا علی‌هاشمی، خبرنگار رکنا گفت‌وگو و از ایشان دلجویی، بابت اتفاق رخ داده عذرخواهی کردم. همچنین در تماس با همکاران وزارت بهداشت بابت پذیرش اشتباه و توضیح به‌موقع‌شان نیز تشکر کردم.»