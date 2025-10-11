عذرخواهی گلزاری از برخورد معاون وزیر بهداشت با یک خبرنگار
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت از خبرنگاری که پاسخ به پرسش او در نشستی خبری با درگیری لفظی و استفاده از الفاظی ناپسند از سوی معاون وزارت بهداشت مواجه شد، عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، محمد گلزاری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«پس از آنچه که در نشست خبری معاون وزیر بهداشت رخ داد؛ با خانم زهرا علیهاشمی، خبرنگار رکنا گفتوگو و از ایشان دلجویی، بابت اتفاق رخ داده عذرخواهی کردم. همچنین در تماس با همکاران وزارت بهداشت بابت پذیرش اشتباه و توضیح بهموقعشان نیز تشکر کردم.»