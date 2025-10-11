روایت امانی از توافق برای ارئه سوخت رایگان از ایران به لبنان و مخالفت مسئولان بنانی
سفیر ایران در لبنان در گفتوگویی روایتی از یک توافق با پیگیری شهید نصرالله برای ارئه سوخت رایگان از ایران به لبنان را نقل کرد و گفت که با این حال مسئولان لبنانی گفتند چون ما ایرانی هستیم و تحت تحریم قرار داریم نمی توانند از ما چیزی بخرند.
به گزارش ایلنا، مجتبی امانی سفیر ایران در لبنان در گفتوگویی با یک رسانه عربی درباره مراودات مالی ایران و لبنان گفت: قطعاً شما میدانید که بیشتر آسیبدیدگان از این بحران(پیجرها) در جنوب و در مناطق شیعهنشین بودند، درست است؟ مهم نیست که آسیبدیدگان شیعه باشند یا غیرشیعه، هر کسی که آسیب دیده باشد برای ما مهم است.
وی افزود: ما به اینجا آمدیم و هر لبنانی میداند که وقتی شنید یا با چشم خود دید که ایرانیها حضور دارند، میدانست که ایرانیها از طرف مردم ایران آمدهاند تا به ملت لبنان کمک کنند.
مجری این برنامه گفت که «تام باراک» گفته کمک ایران به لبنان مبلغی حدود ۶۰ میلیون دلار در ماه میشود و امانی در پاسخ گفت: من نمیدانم این عددِ ۶۰ میلیون دلار درست است یا نه و از این مبلغ اطلاعی ندارم اما همانطور که دولت لبنان به شما اعلام کرده گفتند چون ما ایرانی هستیم و تحت تحریم قرار داریم نمی توانند از ما چیزی بخرند.»
وی افزود: من سخنی را که در آغاز مأموریتم از سید شهید شنیدم، تکرار میکنم. آن زمان شهید گفت گفت: «من میتوانم برای لبنان سوخت رایگان از ایران بگیرم.» من هم سخن او را پیگیری کردم و پرسوجو و مذاکره کردیم تا توافق شد که سوخت رایگان از ایران در حجم بسیار زیاد داده شود.
امانی گفت: با این حال مسئولان ارشد دولت لبنان گفتند: «ما نمیتوانیم از شما سوخت بگیریم، چون شما تحت تحریم هستید و آمریکا مخالفت میکند و آمریکا وعده داده بود گاز و برق را از مصر و اردن بگیرد اما لبنان هنوز هم منتظر آن وعده آمریکایی است.