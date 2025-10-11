اعلام خبر شناسایی و بازگشت پیکر سردار شهید محمد هاشم سلطانی
اعلام خبر شناسایی و بازگشت پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی؛ از سرداران شهید دوران دفاع مقدس استان گلستان توسط سردار باقرزاده؛ فرمانده کمیته تفحص و جست و جوی مفقودین ستاد کل نیرو های مسلح به خانواده شهید اعلام شد.