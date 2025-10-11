خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در مراسم بزرگداشت روز تهران در پایتخت مکزیک، اعلام شد؛

تأکید ایران و مکزیک بر ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی و گردشگری

تأکید ایران و مکزیک بر ضرورت تقویت همکاری‌های فرهنگی و گردشگری
کد خبر : 1698551
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر ایران در مکزیک در سخنرانی روز بزرگداشت تهران، ضمن اشاره به قدمت ۱۲۳ ساله روابط ایران و مکزیک و بیان مشترکات دو کشور، بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های فرهنگی و گردشگری و افزایش همکاری میان شهرداری تهران و مکزیکوسیتی با هدف انتقال تجربه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و وزارت خارجه مکزیک، مراسم باشکوه روز تهران در فضای باز شهرداری میگل هیدالگوی مکزیکوسیتی برگزار شد. در این مراسم که شماری از مقامات محلی، نمایندگان مجلس مکزیک، بیش از سیصد شهروند مکزیکی و ایرانی مقیم این کشور حضور داشتند؛ ابتدا سرود ملی دو کشور نواخته شد و سپس نماینده وزارت خارجه و شهردار این شهر و سفیر جمهوری اسلامی ایران درخصوص اهمیت همکاری‌های دو شهر بزرگ و پرجمعیت تهران و مکزیکوسیتی سخنرانی کردند.

«ابوالفضل پسندیده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود ضمن اشاره به قدمت ۱۲۳ ساله روابط ایران و مکزیک و بیان مشترکات دو کشور، بر ضرورت تقویت همکاری های دوجانبه در زمینه های فرهنگی و گردشگری و افزایش همکاری میان شهرداری تهران و مکزیکوسیتی با هدف انتقال تجربه تأکید کرد.

همزمان با برگزاری روز تهران، نمایشگاه فرهنگی شامل تابلوهای بزرگ آثار باستانی و مراکز دیدنی ایران و کتاب‌ها و عکس‌های زیبا از زندگی مردم در تهران افتتاح و در حاشیه مراسم مذکور با همکاری ایرانیان مقیم، انواع غذاهای ایرانی به شهروندان مکزیکی معرفی و ارائه شد.

مکزیکوسیتی بزرگ‌ترین پایتخت اسپانیایی زبان جهان است که شباهت‌های بسیار زیادی با تهران دارد. جمعیت این شهر بالغ بر ۲۵ میلیون نفر جمعیت است. شهرداری میگل هیدالگو مکزیکوسیتی، منطقه ای بسیار بزرگ و تاثیرگذار را شامل می شود که بیش از نود درصد سفارت خانه‌های خارجی و دفاتر اکثریت شرکت های بزرگ چندملیتی در این منطقه هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ