تهیه سطح دوم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ در دستور کار دیوان محاسبات

تهیه سطح دوم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ در دستور کار دیوان محاسبات
تهیه سطح دوم گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ برای نخستین‌بار در دو بخش «جداول بودجه» و «تفریغ موضوعی» در دستور کار هیئت عمومی دیوان محاسبات قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای سیاست‌های جدید این نهاد نظارتی مبنی بر افزایش اثربخشی و ایجاد تحول در گزارش تفریغ بودجه، پس از تصویب سطح اول گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات و ارائه آن در تیرماه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، سطح دوم گزارش تفریغ بودجه سال مذکور برای نخستین‌بار در دو بخش «جداول بودجه» و «تفریغ موضوعی» در دستور کار هیات عمومی دیوان محاسبات قرار گرفت.

 

 

