مدیران خودرو
دیدار فرمانده پایگاه هوایی شهید لشگری با خانواده شهیدان شاه‌محمدی و حاجی

دیدار فرمانده پایگاه هوایی شهید لشگری با خانواده شهیدان شاه‌محمدی و حاجی
فرمانده پایگاه هوایی شهید لشگری همزمان با سالگرد شهادت شهیدان شاه‌محمدی و حاجی، خلبانان نیروی هوایی ارتش، با خانواده این شهدای والامقام دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، به مناسبت سالگرد شهادت خلبانان شهید آرش شاه‌محمدی و محمد حاجی، امیر سرتیپ دوم خلبان جواد ولدی، فرمانده پایگاه هوایی شهید لشگری مهرآباد، با حضور در منزل این شهیدان، با خانواده‌های آنان دیدار و به مقام شامخ این شهدا، ادای احترام کرد.

فرمانده پایگاه هوایی شهید لشگری در این دیدار با اشاره به نقش ماندگار شهدای نیروی هوایی در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: این 2 شهید سرافراز برگ‌های زرین و جاودانی در کارنامه پرافتخار مجاهدت و فداکاری ارتش و نیروی هوایی به یادگار گذاشتند و عزت، عظمت و امنیت امروز و آینده ایران اسلامی، مرهون شجاعت و از جان‌گذشتگی آنان است.

خلبان شهید آرش شاه‌محمدی از خلبانان جنگنده «میگ-۲۹» نیروی هوایی ارتش بود که در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۱، حین انجام پرواز گشت هوایی شبانه از پایگاه شهید لشگری، بر اثر سانحه هوایی در حوالی ورامین به شهادت رسید.

خلبان شهید محمد حاجی نیز از خلبان شجاع‌ نیروی هوایی ارتش بود که در روزهای نخست جنگ تحمیلی، در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۵۹ به شهادت رسید. پیکر مطهر وی پس از ۳۲ سال، سوم آبان ۱۳۹۱ به میهن اسلامی بازگشت و در قطعه شهدای نیروی هوایی ارتش در بهشت زهرای تهران آرام گرفت

