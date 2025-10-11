با عوامل و مسببان هنجارشکنی‌ دو ماراتن در کویر شهداد برخورد شود

به گزارش ایلنا، متن پیام حوزه علمیه استان کرمان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با تأسف و نگرانی، در جریان برگزاری رویداد ورزشی «دو ماراتن» در منطقه‌ی کویر شهداد، شاهد بروز رفتارهایی خارج از چارچوب شرع، عرف و اخلاق اسلامی بوده‌ایم؛ رفتارهایی که نه‌تنها با شأن فرهنگی و دینی ملت شریف ایران در تضاد است، بلکه موجب جریحه‌دار شدن احساسات مؤمنان و خدشه‌دار شدن حرمت این منطقه‌ی طبیعی و تاریخی گردیده است.

حوزه علمیه استان کرمان، به‌عنوان یکی از ارکان فرهنگی و دینی کلان‌شهر مقاومت، ضمن محکومیت شدید این هنجارشکنی‌ها، تأکید می‌نماید که برگزاری هرگونه رویداد عمومی، به‌ویژه در مناطق طبیعی و گردشگری، باید با رعایت کامل اصول شرعی، اخلاقی و فرهنگی همراه باشد. کویر شهداد، بخشی از هویت ملی و دینی استان کرمان است و نباید صحنه‌ی بی‌حرمتی و رفتارهای مغایر با ارزش‌های اسلامی قرار گیرد.

از مسئولان محترم اجرایی، فرهنگی، ورزشی و قضایی انتظار می‌رود ضمن بررسی دقیق ابعاد این رخداد، با عوامل و مسببان هنجارشکنی‌ها برخورد قانونی و فرهنگی لازم را به‌عمل آورند و در برنامه‌ریزی‌های آتی، نظارت مؤثر و ضوابط روشن‌تری را برای صیانت از حرمت مکان‌های عمومی و ارزش‌های دینی لحاظ نمایند.

حوزه علمیه استان کرمان از عموم مردم شریف، متدین و انقلابی استان کرمان دعوت می‌کند با حفظ هوشیاری، غیرت دینی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، در صیانت از میراث طبیعی و فرهنگی این دیار نقش‌آفرینی کنند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

با احترام

حوزه علمیه استان کرمان

انتهای پیام/