حوزه علمیه استان کرمان:
با عوامل و مسببان هنجارشکنی دو ماراتن در کویر شهداد برخورد شود
حوزه علمیه استان کرمان با انتشار بیانیهای، رفتارهای صورت گرفته در جریان برگزاری رویداد ورزشی دو ماراتن در کویر شهداد را «مغایر با شرع و عرف» توصیف و ضمن محکومیت آن خواستار برخورد قانونی با عوامل این «هنجارشکنیها» شد.
به گزارش ایلنا، متن پیام حوزه علمیه استان کرمان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با تأسف و نگرانی، در جریان برگزاری رویداد ورزشی «دو ماراتن» در منطقهی کویر شهداد، شاهد بروز رفتارهایی خارج از چارچوب شرع، عرف و اخلاق اسلامی بودهایم؛ رفتارهایی که نهتنها با شأن فرهنگی و دینی ملت شریف ایران در تضاد است، بلکه موجب جریحهدار شدن احساسات مؤمنان و خدشهدار شدن حرمت این منطقهی طبیعی و تاریخی گردیده است.
حوزه علمیه استان کرمان، بهعنوان یکی از ارکان فرهنگی و دینی کلانشهر مقاومت، ضمن محکومیت شدید این هنجارشکنیها، تأکید مینماید که برگزاری هرگونه رویداد عمومی، بهویژه در مناطق طبیعی و گردشگری، باید با رعایت کامل اصول شرعی، اخلاقی و فرهنگی همراه باشد. کویر شهداد، بخشی از هویت ملی و دینی استان کرمان است و نباید صحنهی بیحرمتی و رفتارهای مغایر با ارزشهای اسلامی قرار گیرد.
از مسئولان محترم اجرایی، فرهنگی، ورزشی و قضایی انتظار میرود ضمن بررسی دقیق ابعاد این رخداد، با عوامل و مسببان هنجارشکنیها برخورد قانونی و فرهنگی لازم را بهعمل آورند و در برنامهریزیهای آتی، نظارت مؤثر و ضوابط روشنتری را برای صیانت از حرمت مکانهای عمومی و ارزشهای دینی لحاظ نمایند.
حوزه علمیه استان کرمان از عموم مردم شریف، متدین و انقلابی استان کرمان دعوت میکند با حفظ هوشیاری، غیرت دینی و مسئولیتپذیری اجتماعی، در صیانت از میراث طبیعی و فرهنگی این دیار نقشآفرینی کنند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
با احترام
حوزه علمیه استان کرمان