خبرگزاری کار ایران
به مناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش انجام شد؛

صعود ۳۰ نفر از کارکنان نیروهای تابعه آجا به قله شیرباد مشهد

صعود ۳۰ نفر از کارکنان نیروهای تابعه آجا به قله شیرباد مشهد
جمعی از کارکنان نیروهای تابعه ارتش به مناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا به قله شیرباد مشهد، صعود کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف ارج نهادن به بنیان خانواده کارکنان ارتش به ویژه خانواده‌های کوهنوردان آجا، دوره‌ ۴ روزه «بصیرت کوهنوردان» را در مرکز بصیرت شهید آیت الله آل هاشم برگزار کرد.

۳۰ نفر از کارکنان نیروهای تابعه ارتش در این برنامه، به مناسبت ۲۴ مهر سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا، به قله شیرباد مشهد صعود کردند.

قله شیرباد مشهد با ارتفاع ۳ هزار و ۳۰۳ متر از سطح دریا، بلندترین قلهٔ رشته‌کوه بینالود و بلندترین ارتفاع در سه استان خراسان جنونی، خراسان رضوی و خراسان شمالی است و به همین جهت به «بام خراسان» شهرت دارد.

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۲۴ مهر سال ۵۸ با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، تاسیس شده است

