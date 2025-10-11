خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دریادار بمانی:

نیروی دریایی به مثابه یک وزارت امور خارجه نقش حیاتی در برقراری ارتباط و دیپلماسی ایفا می‌کند

نیروی دریایی به مثابه یک وزارت امور خارجه نقش حیاتی در برقراری ارتباط و دیپلماسی ایفا می‌کند
کد خبر : 1698454
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نقطه اتکای دیپلماسی دریایی و افزایش تعاملات ایران اسلامی با کشورهای مختلف جهان است.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار فرامرز بمانی روز شنبه در حاشیه نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایای طبیعی در نیروی دریایی نوشهر در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد و دستاوردهای نیروی دریایی در حوزه دیپلماسی دریایی اظهار داشت: طی سال‌های گذشته، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مشارکت فعال در طرح‌های بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای، به اهدافی که رهبر معظم انقلاب در راستای توسعه و تقویت نیروی دریایی ترسیم فرموده‌اند، دست یافته است.

وی افزود: نیروی دریایی به مثابه یک وزارت امور خارجه در روابط بین‌الملل عمل می‌کند و نقش حیاتی و تعیین‌کننده‌ای در برقراری ارتباط و دیپلماسی دریایی ایفا می‌کند.

این مقام مسوول گفت: برگزاری سالانه این نشست‌ها با کشورهای حوزه حاشیه اقیانوس هند نمونه بارزی از اقدامات موثر در این زمینه است که بازخوردهای بسیار مثبت و رضایت‌بخش از سوی کشورهای شرکت‌کننده به همراه داشته است.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: این موفقیت‌ها را می‌توان در پاسخ‌های مثبت کشورهای مختلف به دعوت برای شرکت در رزمایش‌ها و نشست‌های مشترک مشاهده کرد. برگزاری رزمایش‌های مشترک، نشست‌های آموزشی و تعامل فعال با کشورهای منطقه، شاهدی بر توسعه روزافزون روابط و همکاری‌های دریایی است.

امیر دریادار بمانی همچنین درباره همکاری‌های منطقه‌ای و حضور نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس‌های حاشیه دریای خزر گفت: در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر حضور فعال داشتیم و سند راهبردی مهمی در زمینه همکاری‌های مشترک امضا شد. علاوه بر آن، رزمایش‌های مشترک نیز برگزار شد که همه این اقدامات نشان‌دهنده تعهد نیروی دریایی به تقویت امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای است.

وی در پایان تأکید کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجربه، توانمندی و اراده خود، به توسعه همکاری‌ها و دیپلماسی دریایی ادامه خواهد داد و امیدواریم در آینده شاهد گسترش بیش از پیش این روابط باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ