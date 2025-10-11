دریادار بمانی:
نیروی دریایی به مثابه یک وزارت امور خارجه نقش حیاتی در برقراری ارتباط و دیپلماسی ایفا میکند
جانشین فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نقطه اتکای دیپلماسی دریایی و افزایش تعاملات ایران اسلامی با کشورهای مختلف جهان است.
به گزارش ایلنا، امیر دریادار فرامرز بمانی روز شنبه در حاشیه نشست بینالمللی کارگروه اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایای طبیعی در نیروی دریایی نوشهر در گفتوگو با خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد و دستاوردهای نیروی دریایی در حوزه دیپلماسی دریایی اظهار داشت: طی سالهای گذشته، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مشارکت فعال در طرحهای بینالمللی و همکاریهای منطقهای، به اهدافی که رهبر معظم انقلاب در راستای توسعه و تقویت نیروی دریایی ترسیم فرمودهاند، دست یافته است.
وی افزود: نیروی دریایی به مثابه یک وزارت امور خارجه در روابط بینالملل عمل میکند و نقش حیاتی و تعیینکنندهای در برقراری ارتباط و دیپلماسی دریایی ایفا میکند.
این مقام مسوول گفت: برگزاری سالانه این نشستها با کشورهای حوزه حاشیه اقیانوس هند نمونه بارزی از اقدامات موثر در این زمینه است که بازخوردهای بسیار مثبت و رضایتبخش از سوی کشورهای شرکتکننده به همراه داشته است.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: این موفقیتها را میتوان در پاسخهای مثبت کشورهای مختلف به دعوت برای شرکت در رزمایشها و نشستهای مشترک مشاهده کرد. برگزاری رزمایشهای مشترک، نشستهای آموزشی و تعامل فعال با کشورهای منطقه، شاهدی بر توسعه روزافزون روابط و همکاریهای دریایی است.
امیر دریادار بمانی همچنین درباره همکاریهای منطقهای و حضور نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در اجلاسهای حاشیه دریای خزر گفت: در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر حضور فعال داشتیم و سند راهبردی مهمی در زمینه همکاریهای مشترک امضا شد. علاوه بر آن، رزمایشهای مشترک نیز برگزار شد که همه این اقدامات نشاندهنده تعهد نیروی دریایی به تقویت امنیت و همکاریهای منطقهای است.
وی در پایان تأکید کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجربه، توانمندی و اراده خود، به توسعه همکاریها و دیپلماسی دریایی ادامه خواهد داد و امیدواریم در آینده شاهد گسترش بیش از پیش این روابط باشیم.