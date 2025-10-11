به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگویی با بیان این که آیا کارهایی که دولت انجام می‌دهد، به اندازه کافی توسط مردم عزیز ایران دیده می‌شود و آیا صدای مردم به اندازه کافی به میز هیات دولت می‌رسد،‌گفت: وی افزود: تمام تلاش دولت‌ها بر ارتباط بهتر با مردم متمرکز است و این موضوع به شدت جای کار دارد.

سخنگوی دولت ادامه داد:این موضوع در هیات دولت مطرح شد و در جمع‌بندی صورت‌گرفته قرار شد که بنده به عنوان سخنگوی دولت، هفته‌ای دو روز، در روزهای شنبه و دوشنبه، روایتی از اقدامات دولت برای مردم ارائه کنم و البته هر جا که لازم بود، وزرای دیگر نیز به این جلسات اضافه شده و پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

سخنگوی دولت با اشاره به این که سوالات جدی درباره اقدامات دولت پیش و پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین مکانیسم پس‌گشت مطرح است، بیان کرد:ما قصد داریم به این سوالات، سوالات دیگر و همچنین مطالبات مردم در جامعه پاسخ دهیم؛هدف اصلی این گزارشات این است که مردم عزیز ایران به عنوان ذی‌نفعان، بدانند دولت چه می‌کند.

مهاجرانی درباره حجم صدای مردم گفت:گاهی حجم صداها زیاد است و گاهی صدا به صدا نمی‌رسد؛ این برنامه تلاشی است برای تشریح اقدامات دولت.

وی افزود:دولت هفته‌ای دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و زمان زیادی صرف تصویب آیین‌نامه‌هایی می‌شود که برنامه هفتم توسعه را به عنوان جدی‌ترین برنامه و گشاینده راه کشور، عملیاتی می‌کنند. همچنین در طول جلسات، گزارش وزارتخانه‌های مختلف ارائه می‌شود.

با اشاره به یکی از مشکلات مهم کشور اظهار داشت:مازوت‌سوزی در کارخانجات معضل بزرگی است و انباشت زباله در استان‌های شمالی، یکی دیگر از مشکلات اساسی است؛ در حالی که برخی کشورها زباله وارد کرده و آن را تبدیل به سوخت می‌کنند.با مصوبه شورای اقتصاد در استان اصفهان، جداسازی پسماند زباله از مبدا تصویب شد که یکی از پیامدهای مثبت آن، زیبایی بیشتر شهرهای ماست. پسماندهای تر نیز طی فرآیندی به سوخت جایگزین مازوت تبدیل می‌شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد:اجرای این پروژه باعث کاهش مازوت‌سوزی و آلودگی محیط زیست خواهد شد و همچنین استفاده از سوخت گاز در کارخانجات سیمان کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به برخی مصوبات هیات دولت و شورای اقتصاد گفت:معیشت مردم از موضوعات جدی مورد توجه دولت است؛ اما آیا دولت در شرایطی که پانزدهمین سال تحریم‌ها را پشت سر می‌گذارد و تحت فشارهای سنگین بین‌المللی است، فقط به معیشت می‌اندیشد؟ خیر. معیشت تنها یکی از موضوعات مهم دولت است و ما به شدت درباره آن دغدغه‌مندیم، اما پیشرفت کشور را نیز به آن محدود نکرده‌ایم.

مهاجرانی خاطر نشان کرد:کارخانجات باید فعال باشند، محیط زیست باید حفظ شود و کاهش مصرف گاز نیز در دستور کار است.

وی تاکید کرددولت با فعالیت‌های دیپلماتیک خود، تمام تلاشش را می‌کند تا جنگ از کشور دور بماند.

مهاجرانی در ادامه به محور عدالت مدنظر رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود:این محور چهار موضوع اساسی دارد که نخستین آن معیشت مردم است و تضمین برخورداری همه مردم از مواد غذایی مکفی. متاسفانه خط فقر گسترش یافته و نباید این واقعیت انکار شود؛ چرا که هرگاه واقعیت‌ها به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته می‌شود، پذیرش بهتر خواهد بود.دولت بر حفظ معیشت مردم تمرکز دارد و تلاش می‌کند معیشت دهک‌های پایین با نوسانات دچار آسیب نشود و مردم آسیب نبینند.

وی با اشاره به طرح یسنا گفت:طرح یسنا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین راستاست تا مادران باردار و کودکان زیر پنج سال از تغذیه کافی برخوردار باشند و در طول برنامه‌ها بیشتر درباره این موضوعات سخن خواهیم گفت.»مردم می‌توانند با شماره ۱۱۱ ارتباطات ریاست جمهوری تماس گرفته و اعلام کنند که علاقه‌مند هستند درباره چه موضوعاتی بیشتر صحبت شود.

