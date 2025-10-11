به گزارش ایلنا، بر اساس دستورکار اعلام‌شده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، نشست‌های کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه (۲۰، ۲۱ و ۲۲ مهرماه) برگزار می‌شود.

در نشست روز یکشنبه (۲۰ مهرماه)، ابتدا اعضای هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات نهاده‌های دامی انتخاب می‌شوند. سپس گزارش رد کمیته محیط زیست درباره طرح تشکیل شورای عالی محیط زیست (به ابتکار معاون اول رئیس‌جمهور) بررسی خواهد شد. ادامه بررسی تبصره ۴ ماده ۱۱ طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک، گزارش جمع‌بندی کمیسیون درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ادامه بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی از دیگر محورهای دستور کار این جلسه است.

در نشست روز دوشنبه (۲۱ مهرماه)، کمیسیون کشاورزی به جمع‌بندی نهایی عملکرد سال نخست اجرای احکام و تکالیف مرتبط با وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در قانون برنامه هفتم توسعه (در اجرای تبصره ۲ بند «الف» ماده ۱۱۸ قانون مذکور) خواهد پرداخت. این بررسی با حضور معاونان وزارت نیرو، نمایندگان دستگاه‌های ناظر، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود.

همچنین در نشست روز سه‌شنبه (۲۲ مهرماه)، رئیس سازمان شیلات ایران با حضور در کمیسیون کشاورزی، گزارش خود را درباره برنامه‌های توسعه اقتصاد دریامحور ارائه خواهد کرد.

