به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه و سه شنبه (۲۰ الی ۲۲ مهر ماه) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده (۶) قانون هواپیمایی کشوری و نیز ادامه بررسـی احکام فصـل ترانزیت و اقتصـاد دریامحور برنامه هفتم پیشـرفت با حضـور معاونین وزارتخانه‌های راه و شــهرســازی، صــنعت، معدن و تجارت، (معدنی، صــنایع و ماشــین آلات و توسـعه تجارت)، امور اقتصـادی و دارایی (رئیس کل گمرک) و نفت (معاون برنامه ریزی وزیر، مدیران عامل شــرکت های ملی نفت و پالایش و پخش)، ســازمان برنامه و بودجه (زیربنایی و آمایش سرزمین)، بانک مرکزی و معاونت مناطق محروم رئیس جمهور، معاونین دیوان محاسبات و ناظران اجرایی و مالی (موضوع ماده ۱۱۸ برنامه هفتم) دستور کار روز یک شنبه هفته جاری کمیسیون است.

اعضای کمیسیون عمران مجلس همچنین روز سه شنبه ۲۲ مهر ماه با برگزاری نشستی احکام فصـل توسـعه مسـکن برنامه هفتم با حضـور رئیس بنیاد مسـکن، معاونین بانک مرکزی و وزراتخانههای امور اقتصـادی و دارایی و راه و شـهرسـازی، دیوان محاسـبات و ناظران اجرایی و مالی (موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم) مورد بررسی قرار می‌دهند، از سوی دیگر دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت رســیدگی به ســوال آقایان یاســر عربی نماینده مردم گرمســار و علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان و نیز بررســی آخرین وضــعیت شرکت هواپیمایی آسمان با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوریکی دیگر از دستور کار های مهم این کمیسیون است.

دعوت از وزیر نفت با هدف رسـیدگی به سـوال آقایان محمدرضـا رضـایی نماینده مردم جهرم و خفر و محمد کعب عمیر نماینده مردم شـوش و کرخه و همچنین بررسـی احکام برنامه هفتم پیشـرفت با حضـور وزارت راه و شـهرسـازی، دیوان محاسـبات و ناظرین اجرایی و مالی (موضـوع ماده ۱۱۸) دستور های دیگر این کمیسیون است.

بررسـی احکام فصـل میراث فرهنگی برنامه هفتم با حضـور معاونین وزرای میراث فرهنگی، راه و شهرسازی، دیوان محاسبات و ناظرین مالی و اجرایی (موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم)و سپس بررسـی فصـول اصـلاح سـاختار بودجه و رشـد اقتصـادی (تجهیز منابع) و سـیاسـت خارجی با حضـور معاونین رئیس بانک مرکزی، وزراتخانه های امور اقتصـادی و دارایی، امور خارجه، راه و شـهرسـازی، نیرو نفت، کشـور و سـازمان برنامه و بودجه کشـور، دیوان محاسـبات و ناظرین مالی و اجرایی (موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم) آخرین دستور کار کمیسیون عمران در روز سه شنبه است.

