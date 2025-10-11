این هفته صورت میگیرد؛
طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی روز میز کمیسیون امنیت
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری به بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور میپردازند.
به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۱۹ مهرماه الی ۲۳ مهرماه) به شرح ذیل اعلام شد.
- مروری بر آخرین اخبار و تحولات
- دیدار رییس با مسئولان ارشد دستگاههای نظارتی و اجرایی
- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور
- بررسـی الزام دولت به پیگیری حقوقی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صـهیونیسـتی و آمریکا در جنگ تحمیلی آغاز شده در بیست و سوم خردادماه ۱۴۰۴ علیه جمهوری اسلامی ایران
- بررسی فعالیت ها و اقدامات معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در زمینه دیپلماسی اقتصادی
- بررسی گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت (احکام فصل های ۲۱ و ۲۲)
- جلسه هیات رئیسه کمیسیون