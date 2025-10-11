به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۱۹ مهرماه الی ۲۳ مهرماه) به شرح ذیل اعلام شد.

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- دیدار رییس با مسئولان ارشد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی

- ادامه بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

- بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

- بررسـی الزام دولت به پیگیری حقوقی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صـهیونیسـتی و آمریکا در جنگ تحمیلی آغاز شده در بیست و سوم خردادماه ۱۴۰۴ علیه جمهوری اسلامی ایران

- بررسی فعالیت ها و اقدامات معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در زمینه دیپلماسی اقتصادی

- بررسی گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت (احکام فصل های ۲۱ و ۲۲)

- جلسه هیات رئیسه کمیسیون

انتهای پیام/