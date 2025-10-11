این هفته در کمیسیون در فرهنگی صورت میگیرد؛
بررسی عملکرد وزارتخانههای ورزش، ارشاد و میراث فرهنگی در اجرای قانون برنامه هفتم
نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس این هفته ضمن دعوت از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور پاسخ به سوال ۱۰ نفر از نمایندگان، در جلسات مجزا گزارش عملکرد وزارتخانههای فرهنگ، ورزش و میراث فرهنگی و همچنین سازمان صدا و سیما و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در احکام برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با این دستگاهها را بررسی میکنند.
به گزارش ایلنا، جلسات هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛
شنبه (۱۹ مهرماه) :
- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور بررسـی احکام مرتبط با «سـازمان صـدا و سـیما» در گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور بررســی احکام مرتبط با «وزارت ورزش و جوانان» در گزارش عملکرد ســال اول اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
یکشنبه (۲۰ مهرماه) :
- نشـسـت مشـترک اعضـای کمیسـیون فرهنگی مجلس با مسـئولین قرارگاه قرب بقیه االله الاعظم (عج) در محل یادمان شهدای هفتم تیر سرچشمه
دوشنبه (۲۱ مهرماه) :
- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور بررسـی احکام مرتبط با «وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی» در گزارش عملکرد سـال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور بررسـی احکام مرتبط با «وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» در گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور بررسی احکام مرتبط با «معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری» در گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
- جلسه کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی به منظور ارائه گزارش دیوان محاســبات کشــور در خصــوص «گزارش عملکرد بودجهای دســتگاههای مکلف در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»
- جلسه کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی به منظور ارائـه گزارش مـدیر امور تلفیق و همـاهنگی بودجـه ســـازمـان برنـامـه و بودجـه درخصـــوص اجراییسازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
سهشنبه (۲۲ مهرماه) :
- جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس با دعوت از وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صـنایعدسـتی؛ جهت پاسـخگویی به سـوالات نمایندگان مجلس؛
۱. محمد کعبعمیر؛ نماینده مردم شـوش و کرخه در مجلس(۴ فقره)
۲. مهدی طغیانی؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس
۳. محمد مولوی؛ نماینده مردم آبادان در مجلس
۴. مجید نصیرپور؛ نماینده مردم سـراب در مجلس (۳ فقره) ۵. فرهاد طهماسـبی؛ نماینده مردم نیریز، اسـتهبان و بختگان در مجلس
۶. جعفر قادری، نماینده مردم شـیراز و زرقان در مجلس
۷. عمر علیپور اقدم؛ نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشـت و شـوط در مجلس
۸. علی شـیرینزاد نماینده مردم کرج، اشـهارد و فردیس در مجلس
۹. حمیدرضـا گودرزی؛ نماینده مردم الیگودرز در مجلس
۱۰. محمد خوشسیما؛ نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس.