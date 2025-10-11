سردار نائینی:
رسانه، روایت گر جنگ، در مرکز یک میدان نبرد است
سردار علیمحمد نائینی در مراسم تجلیل از معاونین و مدیران روابط عمومی فعال در جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد: دوران اطلاع رسانی و گزارشگری صرف رسانهها به پایان رسیده و امروز رسانه، روایت گر جنگ، در مرکز یک میدان نبرد است،
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در مراسمی با حضور حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجیصادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران؛ سردار فرجیانزاده، معاون هماهنگکننده نمایندگی ولیفقیه در سپاه پاسداران و سردار نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران، از اطاق وضعیت جنگ و استدیو جدید معاونت روابط عمومی سپاه رونمایی و از تعدادی از معاونین مدیران روابط عمومی نیروهای پنج گانه سپاه در جنگ ۱۲ روزه توسط نماینده ولی فقیه در سپاه تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم سردار علیمحمد نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای معاونت روابط عمومی سپاه در دفاع مقدس ۱۲ روزه، همچون شهید چوبداری معاون روابط عمومی سپاه استان البرز، به تحلیل نقش راهبردی رسانه در جنگ اخیر پرداخت و اظهار کرد: امروز دیگر رسانهها صرفاً وقایعنگار و گزارشگر جنگ نیستند، بلکه به بازیگران اصلی و تعیینکننده در میدان نبرد تبدیل شدهاند. این نقش، یک کار پیچیده، حرفهای و چندبعدی است که بر شکلدهی به افکار عمومی، ساخت روایت جنگ و بیاعتبار کردن روایت دشمن متمرکز است.
وی با اشاره به عملکرد درخشان جبهه رسانهای در جنگ ۱۲ روزه افزود: رسانهها در دفاع مقدس ۱۲ روزه در سه سرفصل کلیدی؛ تقویت روحیه ملی، تقویت روحیه رزمی و مقابله با عملیات روانی دشمن نقشآفرین بودند.
همچنین رسانه ها در سه مقطع قبل، حین و بعد از جنگ ۱۲ روزه نقش آفرین موثر بودند، قبل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با روایت چندماهه رزمایش اقتدار، روایتگر بازدارندگی بودند؛ در حین جنگ، روایتگر انسجام و پیروزی شدند؛ و پس از جنگ، به تحکیم روایت پیروزی و مقابله با روایت تحریف پرداختند.
سخنگوی سپاه پاسداران افزود: در شرایطی که دشمن با حمله به زیرساختهای رسانه ای بدنبال قطع ارتباط بود، با پایداری پیوسته صدا و تصویر در رسانه ملی، یک لحظه صدا و تصویر رسانه ملی قطع نشد، در شرایط جنگ معاونت روابط عمومی سپاه دو عملیات وعده صادق ۳ و بشارت فتح را با ۱۹ بیانیه اختصاصی و در ۲۲ موج روایت کردند، همه رسانه ها منسجم و هم افزا عمل کردند و روایت جنگ را بدست گرفتند و رسانه ها در روایت دفاع مقدس ۱۲ روزه در مقابل جبهه عظیم رسانه ای دشمن ۱۰۰ درصد موفق بودند، روایت بموقع دفاع مقدس ۱۲ روزه همراه با ابتکار عمل توسط رسانه ها، شوک اولیه جنگ را به سرعت به اعتمادبهنفس ملی تبدیل کردید و یک لحظه، پیام ضعف از رسانه مخابره نشد.
وی حمله دشمن به ساختمان صداوسیما را نشانه درماندگی و شکست قطعی در جنگ روایتها دانست و گفت: از پایداری مجاهدانه و مؤمنانه سرکار خانم امامی به عنوان نماد ایستادگی رسانه ملی و همه همرزمان خودمان در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیر میکنیم.