به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کمیته های تخصصی

- ارزیابی عملکرد اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشــرفت جمهوری اســلامی ایران در ســال نخسـت مرتبط با کمیسـیون امور داخلی کشـور و شـوراها با حضـور رئیس سـازمان ثبت احوال کشور و کارشناس مرکز پژوهشها

- بررســی طرح دو فوریتی طرح اســتفســاریه ماده (۲۴) قانون وظایف، تشــکیلات و انتخابات شـوراهای اسـلامی کشـور و انتخاب شـهرداران و دهیاران با حضـور کارشـناس مرکز پژوهشـها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

- کمیسـیون مشـترک بررسـی لایحه سـازمان ملی مهاجرت با حضـور کارشـناس مرکز پژوهش‌ـها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

- ارزیابی عملکرد اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشــرفت جمهوری اســلامی ایران در ســال نخسـت مرتبط با کمیسـیون امور داخلی کشـور و شـوراها با حضـور نماینده وزارت کشـور و کارشناس مرکز پژوهشها

- بازدید اعضا کمیسیون از ستاد مبارزه با مواد مخدر

- ارزیابی عملکرد اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشــرفت جمهوری اســلامی ایران در ســال نخسـت مرتبط با کمیسـیون امور داخلی کشـور و شـوراها با حضـور دسـتگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناس مرکز پژوهشها

- ارائه گزارش های کارشـناسـی مرکز پژوهش ـهای مجلس مرتبط با کمیسـیون امور داخلی کشـور و شوراها

- بررسی ســـوال فتح الله توســـلی نمـاینـده بهـار و کبودرآهنگ از وزیر کشور

- بررســی تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شــهرداری تهران (موضــوع قراردادهای خرید اتوبوس و خودرو برقی توسـط شـهرداری تهران) با حضـور نماینده منتخب متقاضـیان و شـهردار تهران.

