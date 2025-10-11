این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی میشود؛
استنکاف از تسویه حساب تنخواهگردان خزانه توسط بانک مرکزی
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسات هفته جاری خود، گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون را با حضور مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی می کنند.
به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می شود. دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:
یکشنبه:
ارائه گزارش کمیته امور اجتماعی و فرهنگی درخصوص بررسی احکام مرتبط با حوزه وظایف و فعالیتهای کمیسیون در گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه (در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت)
ادامه بررسی نحوه پیشنویس تنظیم بودجههای سنواتی (باتوجه به یک مرحلهای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی)
دوشنبه:
ادامه بررسی نحوه پیشنویس تنظیم بودجههای سنواتی (باتوجه به یک مرحلهای شدن و حذف احکام از لوایح بودجه سنواتی) با محوریت هیات رئیسه کمیسیون و حضور سایر اعضای محترم کمیسیون
سه شنبه:
بررسی درخواست جناب آقای جلیل مختار، نماینده آبادان جهت اعمال ماده (۲۳۴) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در موضوع استنکاف از تسویه حساب تنخواهگردان در سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور
ارائه گزارش کمیتههای تخصصی کمیسیون درخصوص بررسی احکام مرتبط با حوزه وظایف و فعالیتهای کمیسیون در گزارش عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت).