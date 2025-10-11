خبرگزاری کار ایران
این هفته صورت در کمیسیون اقتصادی انجام می‌گیرد؛

بررسـی تقاضـای تعدادی از نمایندگان برای تفحص از عملکرد بانک مرکزی

بررسـی تقاضـای تعدادی از نمایندگان برای تفحص از عملکرد بانک مرکزی
در هفته جاری بررسـی تقاضـای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی از سـال ۱۳۹۴ تاکنونt در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس در روزهای (یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ) هفته جاری برگزار خواهد شد که دستور کار آن به شرح ذیل است:

ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسـلامی در خصـوص ارزیابی عملکرد اجرای  احکام و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت

بررسـی تقاضـای تعدادی از نمایندگان محترم برای «تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی و بانک های دولتی و بانک های واگذار شـده در اجرای اصـل ۴۴ قانون اسـاســی از سـال ۱۳۹۴ تاکنون» (به استناد ماده ۲۱۲ قانون آئین نامه داخلی)

ارائه گزارش کمیته های تخصـصـی و جمع بندی در خصـوص ارزیابی عملکرد اجرای احکام و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشـرفت ارائه گزارش کمیته های تخصـصـی و جمع بندی در خصـوص ارزیابی عملکرد اجرای احکام و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت

موضـوع «سـاماندهی شـرکتهای دولتی» با حضـور سـازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصـادی و  دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

ارزیـابی عملکرد اجرای احکـام مرتبط بـا حوزه وظـایف و فعـالیتهـای کـارگروه در قـانون برنـامـه هفتم پیشـرفت در سـال نخسـت (مواد مورد بررسـی جزء ۲ بند (الف) ماده ۱۱ -۶۴ بند (ب) ۶۶- بند (چ) ۶۶- بند (ب) و (پ) ۹۹) با حضـور سـازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های امور اقتصـادی و دارایی، صـــنعت معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دیوان محاســـبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

ارزیـابی عملکرد اجرای احکـام مرتبط بـا حوزه وظـایف و فعـالیتهـای کـارگروه در قـانون برنـامـه هفتم پیشـرفت در سـال نخسـت (مواد مورد بررسـی بند (ب) ماده ۳- جزء ۱ و ۲ بند (ب) ماده -۵ بند (ب) مـاده ۲۰- بنـد (ت) مـاده ۲۸- بنـد (ج) مـاده ۳۳- مـاده ۸۲- جزء ۳ و ۸ و ۹ مـاده ۱۱۹) بـا حضـــور ســـازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های امور اقتصـــادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشــاورزی، میراث فرهنگی، گردشــگری و صــنایع دســتی - صــنعت، معدن و تجارت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

ارزیـابی عملکرد اجرای احکـام مرتبط بـا حوزه وظـایف و فعـالیتهـای کـارگروه در قـانون برنـامـه هفتم پیشـرفت در سـال نخسـت (مواد مورد بررسـی بند(ب) ماده ۳۸- جزء ۴ بند (الف) ماده ۴۸- ماده -۵۶ بنـد (ب) مـاده ۵۸- بنـد (ب) مـاده ۶۱-جزء ۱ بنـد (ب) مـاده ۷۶- بنـد (خ) مـاده ۸۵-) بـا حضـور سـازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های امور اقتصـادی و دارایی، راه و شـهرسـازی، نفت ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

ارزیـابی عملکرد اجرای احکـام مرتبط بـا حوزه وظـایف و فعـالیتهـای کـارگروه در قـانون برنـامـه هفتم پیشـرفت در سـال نخسـت (مواد مورد بررسـی بند الف ماده ۴- جزء ۲ بند (ب) ماده ۴- بند (ث) ماده ۴۸- جزء ۳ بند (ح) ماده ۷۳- بند (ب) و بند (ث) ماده ۸۳) با حضــور ســازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های امور اقتصــادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشــاورزی، میراث فرهنگی، گردشـگری و صـنایع دسـتی - صـنعت، معدن و تجارت، دیوان محاسـبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

بررسـی لایحه اصـلاح تبصـره های (۲) و (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضـور وزارت امور اقتصـادی و دارایی، دیوان محاسـبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

ادامـه بررســـی ارزیـابی عملکرد اجرای احکـام مرتبط بـا حوزه وظـایف و فعـالیتهـای کمیســـیون اقتصـادی در قانون برنامه هفتم پیشـرفت در سـال نخسـت با حضـور سـازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

 

