بررسـی تقاضـای تعدادی از نمایندگان برای تفحص از عملکرد بانک مرکزی

به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس در روزهای (یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ) هفته جاری برگزار خواهد شد که دستور کار آن به شرح ذیل است:

ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسـلامی در خصـوص ارزیابی عملکرد اجرای احکام و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت

بررسـی تقاضـای تعدادی از نمایندگان محترم برای «تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی و بانک های دولتی و بانک های واگذار شـده در اجرای اصـل ۴۴ قانون اسـاســی از سـال ۱۳۹۴ تاکنون» (به استناد ماده ۲۱۲ قانون آئین نامه داخلی)

ارائه گزارش کمیته های تخصـصـی و جمع بندی در خصـوص ارزیابی عملکرد اجرای احکام و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشـرفت ارائه گزارش کمیته های تخصـصـی و جمع بندی در خصـوص ارزیابی عملکرد اجرای احکام و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت

موضـوع «سـاماندهی شـرکتهای دولتی» با حضـور سـازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصـادی و دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

ارزیـابی عملکرد اجرای احکـام مرتبط بـا حوزه وظـایف و فعـالیتهـای کـارگروه در قـانون برنـامـه هفتم پیشـرفت در سـال نخسـت (مواد مورد بررسـی جزء ۲ بند (الف) ماده ۱۱ -۶۴ بند (ب) ۶۶- بند (چ) ۶۶- بند (ب) و (پ) ۹۹) با حضـور سـازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های امور اقتصـادی و دارایی، صـــنعت معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دیوان محاســـبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

ارزیـابی عملکرد اجرای احکـام مرتبط بـا حوزه وظـایف و فعـالیتهـای کـارگروه در قـانون برنـامـه هفتم پیشـرفت در سـال نخسـت (مواد مورد بررسـی بند (ب) ماده ۳- جزء ۱ و ۲ بند (ب) ماده -۵ بند (ب) مـاده ۲۰- بنـد (ت) مـاده ۲۸- بنـد (ج) مـاده ۳۳- مـاده ۸۲- جزء ۳ و ۸ و ۹ مـاده ۱۱۹) بـا حضـــور ســـازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های امور اقتصـــادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشــاورزی، میراث فرهنگی، گردشــگری و صــنایع دســتی - صــنعت، معدن و تجارت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

ارزیـابی عملکرد اجرای احکـام مرتبط بـا حوزه وظـایف و فعـالیتهـای کـارگروه در قـانون برنـامـه هفتم پیشـرفت در سـال نخسـت (مواد مورد بررسـی بند(ب) ماده ۳۸- جزء ۴ بند (الف) ماده ۴۸- ماده -۵۶ بنـد (ب) مـاده ۵۸- بنـد (ب) مـاده ۶۱-جزء ۱ بنـد (ب) مـاده ۷۶- بنـد (خ) مـاده ۸۵-) بـا حضـور سـازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های امور اقتصـادی و دارایی، راه و شـهرسـازی، نفت ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

ارزیـابی عملکرد اجرای احکـام مرتبط بـا حوزه وظـایف و فعـالیتهـای کـارگروه در قـانون برنـامـه هفتم پیشـرفت در سـال نخسـت (مواد مورد بررسـی بند الف ماده ۴- جزء ۲ بند (ب) ماده ۴- بند (ث) ماده ۴۸- جزء ۳ بند (ح) ماده ۷۳- بند (ب) و بند (ث) ماده ۸۳) با حضــور ســازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های امور اقتصــادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشــاورزی، میراث فرهنگی، گردشـگری و صـنایع دسـتی - صـنعت، معدن و تجارت، دیوان محاسـبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

بررسـی لایحه اصـلاح تبصـره های (۲) و (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضـور وزارت امور اقتصـادی و دارایی، دیوان محاسـبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

ادامـه بررســـی ارزیـابی عملکرد اجرای احکـام مرتبط بـا حوزه وظـایف و فعـالیتهـای کمیســـیون اقتصـادی در قانون برنامه هفتم پیشـرفت در سـال نخسـت با حضـور سـازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

