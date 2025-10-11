این هفته در کمیسیون اجتماعی صورت میگیرد؛
بررسی مجدد لایحه کاهش ساعات کاری در کمیسیون اجتماعی مجلس
کمیسیون اجتماعی مجلس این هفته ضمن ادامه بررسـی «لایحه اصـلاح قانون نحوه انتصـاب اشـخاص در مشـاغل حسـاس»، لایحه اصــلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشــوری (اعاده از شــورای نگهبان) مبنی بر کاهش ساعات کاری و تعطیلی پنجشنبهها را در دستور کار دارد.
به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به شرح زیر است؛
شنبه (۱۹ مهرماه) :
- تشکیل جلسات کمیتهها و کارگروههای تخصصی کمیسیون اجتماعی
یکشنبه (۲۰ مهرماه) :
- نشست کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررسـی گزارش کمیته اداری و اسـتخدامی کمیسـیون اجتماعی درخصـوص «لایحه اصـلاح قانون نحوه انتصـاب اشـخاص در مشـاغل حسـاس» با حضـور سـازمان اداری و اســتخدامی کشــور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، سـازمان اطلاعات سـپاه، وزارت اطلاعات، سـازمان بازرسـی کل کشـور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، فراجا و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
- جلسه کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی بهمنظور بررسی «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با حضور نمایندگان طراح، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مجلس رئیسجمهور، معاونت حقوقی رئیسجمهور، مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
دوشنبه (۲۱ مهرماه) :
- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از وزیر تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی، مـدیرعـامـل ســـازمـان تـأمین اجتمـاعی، مدیرعامل صـندوق بازنشـسـتگی کشـوری، مدیرعامل شـرکت سـرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شـسـتا)، استاندار آذربایجان شرقی و مسئولان استانی بهمنظور پیگیری مصوبات کمیسیون اجتماعی در مأموریت استان آذربایجان شرقی
- نشـسـت اعضـای کمیسـیون اجتماعی مجلس با معاون اول رئیس قوه قضـائیه بهمنظور بررسـی موضـوعات و مسائل مشترک
- جلسه کمیته راهبری برنامه هفتم پیشرفت کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی لشگری، بهمنظور بررسی گزارش مکتوب عملکرد سال اول اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران براساس تکلیف مقرر در حکم تبصره ۲ بند (الف) ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم.
سهشنبه (۲۲ مهرماه) :
- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسـخ به سـوالات ۱۶ نفر از نمایندگان مجلس شـورای اسـلامی؛
۱. سـید روحالله موسـوی بیدلی
۲. عبدالحسـین همتی ســراپرده
۳. محمود طاهری
۴. کمال حســنپور
۵. بابک رضـازاده (تعداد ۳ فقره سـوال)
۶. حمیدرضـا گودرزی
۷. اسـداله چراغی
۸. محمد خوشسـیما
۹. رضـا سـپهوند (تعداد ۲ فقره سـوال)
۱۰. روحالله لـکعلیآبـادی
۱۱. محمـد قســـیم عثمـانی (تعـداد ۲ فقره سـوال)
۱۲. زهرا سـعیدیمبارکه
۱۳. حامد یزدیان
۱۴. فاطمه قیصـری
۱۵. رستگار یوسفی
۱۶. رمضانعلی سنگدوینی
- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررســی لایحه اصــلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشــوری (اعاده از شــورای نگهبان) با دعوت از اعضـای شـورای نگهبان، سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور، معاونت حقوقی رئیسجمهور، معـاونت امور مجلس رئیسجمهور، معـاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور
- جلسه کمیسیون اجتماعی به منظور بررســی طرح فهرســت قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران اعاده از شــورای نگهبان؛ با دعوت از سـتادکل نیروهای مسـلح، بنیاد شـهید و امور ایثارگران، معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
- جلسه کمیته راهبری برنامه هفتم پیشرفت کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، ســازمان برنامه و بودجه کشــور و وزارت امور اقتصـادی و دارایی؛ بهمنظور بررسـی گزارش مکتوب عملکرد سـال اول اجرای قانون برنامه پنجسـاله هفتم پیشـرفت جمهوری اسـلامی ایران، براسـاس تکلیف مقرر در حکم تبصـره ۲ بند (الف) ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم.
لازم به ذکر است، جلسات کمیتهها و کارگروههای تخصصی کمیسیون اجتماعی نیز طی روزهای کاری هفته جاری به منظور پیگیری موارد در دستور کار این کمیتهها، برقرار است.