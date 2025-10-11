خبرگزاری کار ایران
۵۸۶۴ نفر در آزمون مشاوران خانواده شرکت کردند

کد خبر : 1698263
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: نتایج آزمون اخذ پروانه مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضاییه، بعد از ۴۵ روز کاری، اعلام می شود.

به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان پور درباره آزمون مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: تعداد شرکت کنندگان در این آزمون ۵۸۶۴ نفر هستند که از این تعداد ۳۵۸۷ خانم ها و ۲۲۷۷ آقایان هستند. یعنی ۶۱ درصد بانوان و ۳۹ درصد آقایان هستند.

وی گفت:  مبنای نمره قبولی در آزمون، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.

عبدلیان پور افزود: مشاوران خانواده در یک بازه دو ساله، ۲۸ هزار پرونده طلاق را  در کل کشور به صلح و سازش منتهی کردند؛  یعنی از ۱۰۰ هزار پرونده‌ای که در سامانه مسیر به ما ارجاع شده است، ۲۸ درصد آن به صلح منتهی شدند. 

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: سامانه «مسیر» ، به نشانی اینترنتی masir.۲۳۰۵۵.ir، یکی از راه های ارائه دریافت مشاوره حقوقی و روانشناسی در زمینه خانواده است.

آزمون اخذ پروانه مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضائیه، پس از ۵ سال وقفه، در سه رشته روانشناسی، مددکاری اجتماعی و مشاوره حقوقی ۱۸ مهرماه در کشور برگزار شد.

