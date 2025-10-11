به گزارش ایلنا، «وحید جلال زاده» معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «وزیر امورخارجه در ادامه حضور در کمیسیون های تخصصی، فراکسیون‌ها و دیدارهای نوبه‌ای با نمایندگان محترم مجلس، یکشنبه مهمان کمیسیون اصل ۹۰ می‌باشد.

دکتر عراقچی در یک سال گذشته بدون وقفه با خانه ملت در تعامل و ارتباط نزدیک و سازنده‌ای بوده و این مسیر همچنان به لطف الهی ادامه خواهد داشت.»

انتهای پیام/