خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌رود

عراقچی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌رود
کد خبر : 1698215
لینک کوتاه کپی شد.

معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از حضور «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد.

به گزارش ایلنا، «وحید جلال زاده» معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «وزیر امورخارجه در ادامه حضور در کمیسیون های تخصصی، فراکسیون‌ها و دیدارهای نوبه‌ای با نمایندگان محترم مجلس، یکشنبه مهمان کمیسیون اصل ۹۰ می‌باشد.

دکتر عراقچی در یک سال گذشته بدون وقفه با خانه ملت در تعامل و ارتباط نزدیک و سازنده‌ای بوده و این مسیر همچنان به لطف الهی ادامه خواهد داشت.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ