احمد فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم حمایت از دهک‌های پایین جامعه گفت: مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تمهیداتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه اندیشید؛ البته محدودیت منابع وجود دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی با نظارت و کنترل دقیق، روند تخصیص اعتبارات مربوط به اقشار آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، جانبازان و ایثارگران معسر را پیگیری می‌کنیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با وجود همه کمبود اعتبارات، تلاش ما این بوده که در حوزه‌های مختلف اشتغال، وام مسکن، کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه‌ها به دهک‌های پایین حمایت‌های لازم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه وزارت کار در حوزه حمایت از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه عملکرد قابل قبولی داشته است، گفت: معیارها و شاخص‌هایی که مبنای دهک‌بندی خانوارها برای دریافت یارانه است، باید اصلاح و بازنگری شود؛ در این حوزه وزارت کار با مجلس همکاری داشته است.

