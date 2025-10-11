خبرگزاری کار ایران
فاطمی در گفت‌وگو با ایلنا:

معیارها و شاخص‌های مبنای دهک‌بندی خانوارها باید اصلاح و بازنگری شود

کد خبر : 1698205
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه معیارها و شاخص‌هایی که مبنای دهک‌بندی خانوارها برای دریافت یارانه است، باید اصلاح و بازنگری شود، گفت: وزارت کار در حوزه حمایت از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه عملکرد قابل قبولی داشته است.

احمد فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم حمایت از دهک‌های پایین جامعه گفت: مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تمهیداتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه اندیشید؛ البته محدودیت منابع وجود دارد. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی با نظارت و کنترل دقیق، روند تخصیص اعتبارات مربوط به اقشار آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، جانبازان و ایثارگران معسر را پیگیری می‌کنیم. 

این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با وجود همه کمبود اعتبارات، تلاش ما این بوده که در حوزه‌های مختلف اشتغال، وام مسکن، کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه‌ها به دهک‌های پایین حمایت‌های لازم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه وزارت کار در حوزه حمایت از اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه عملکرد قابل قبولی داشته است، گفت: معیارها و شاخص‌هایی که مبنای دهک‌بندی خانوارها برای دریافت یارانه است، باید اصلاح و بازنگری شود؛ در این حوزه وزارت کار با مجلس همکاری داشته است.

