علیرضا کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که انتقاد می‌شود دانشگاه‌های برتر کشور سهم دانش‌آموزان از دهک‌های بالاتر شده است و دانش‌آموزانی که در مدارس دولتی حضور دارند سهم کمتری از این دانشگاه‌ها است آموزش و پروش درخصوص عدالت آموزشی چه گام‌هایی برداشته است، گفت: خیر، اینگونه نیست. توزیع جغرافیایی رتبه‌ها نشان نمی‌دهد که چنین چیزی باشد.

مدارس سمپاد ۲۲ قبولی را از ۳۰ نفر اول کنکور دارند

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه قضاوت در مورد رتبه‌های کنکور مخصوصا در خصوص ۳۰ نفری که رتبه زیر ۱۰ را کسب کرده‌اند قضاوت غلطی است، عنوان کرد: هنگامی که درخصوص کنکور قضاوت می‌کنیم، باید شاخص‌های برتری یک استان، یک مدرسه و یک جامعه عمومی را مشاهده کنیم. به طور مثال استان یزد در کنکور همیشه رتبه اول را دارد، اما ممکن است رتبه زیر ۱۰ نداشته باشد کما این که فکر کنم نداشت، پس این شاخص؛ شاخص غلطی است.

وی تاکید کرد: علاوه بر این توزیع جغرافیایی اتفاقا در خصوص همان رتبه‌های زیر ۱۰ اکثریت برای مدارس دولتی است. مدارس سمپاد که ۲۲ قبولی را از ۳۰ نفر اول دارد، مدرسه دولتی است دیگر. یا پراکندگی جغرافیایی در همان ۲۲ نفر از تهران و مرکز ۲ نفر هستند و مابقی برای مناطق محروم است.

کاظمی با بیان اینکه مدارس دولتی با این اتهام روبه‌رو هستند و طبیعی هم هست، اظهار داشت: البته وقتی می‌گوییم مدارس دولتی؛ من (به عنوان وزیر آموزش و پرورش) مدارس سمپاد دارم، مدارس شاهد دارم، مدارس نمونه دولتی و هیات امنایی هم دارم، مدرسه معمولی هم دارم. اینکه بگوییم مدارس دولتی سهم کمتری دارند را من قبول ندارم.

وی تاکید کرد: مدارس دولتی سهم خوبی داشتند. اتفاقا از مدارس غیردولتی ۲ نفر در این رتبه‌ها سهمیه داشتند. چگونه قضاوت می‌کنند؟ من متعجب هستم چراکه مدارس غیردولتی با این همه سازوکار و خرج و هزینه‌هایی که می‌گیرند ۲ سهمیه در رتبه‌های زیر ۱۰ داشتند و بقیه برای مدارس دولتی بودند. تازه در سمپاد از ۲۲ نفری که رتبه زیر ۱۰ داشتند، ۲ نفرشان برای تهران و مرکز بودند و بقیه همه‌شان متعلق به شهرستان‌ها بودند.

هیچ کس از طراحان سوالات امتحان نهایی و سوالات کنکور خبر ندارد

وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس ادعا کرده‌اند تعدادی از طراحان سوالات کنکور خودشان در کلا‌س‌های کنکور مدارس غیرانتفاعی درس می‌دهند، گفت: نمی‌دانم، هیچ کس از طراحان سوالات امتحان نهایی و سوالات کنکور خبر ندارد، اگر کسی مدعی است اطلاع دارد به منبعی بزرگی متصل است و اگر نماینده‌ای این را گفته است باید از او سوال کنید، مگر می‌شود کسی بداند چه کسی طراح سوال کنکور است؟

به گزارش ایلنا، اخیر فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش گفت: متاسفانه چندین سال است که این موضوع در حال تکرار است و این روزها هم هم نتیجه کنکور امسال نشان می‌دهد که مدارس دولتی نسبت به بخش خصوصی بسیار عقب هستند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در بحث آموزش جلوتر حرکت کرده است، بیان کرد: علت این است که دولت در بخش تعلیم و تربیت سرمایه‌گذاری مناسبی نمی‌کند، لذا بخش اعظمی از دانش‌آموزان که حدود ۸۸ تا ۹۰ درصد در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، سهم کمتری در المپیادها، کنکور سراسری و دانشگاه‌های برتر دارند.

علاوه بر این بر اساس آمار اعلام شده سازمان سنجش کشور:

• در گروه ریاضی، ۷ نفر از سمپاد، ۲ نفر از مدارس غیردولتی و یک نفر از دبیرستان البرز (دولتی خاص) برتر شدند.

• در گروه تجربی، ۹ نفر از سمپاد و تنها یک نفر از نمونه‌دولتی جای گرفتند.

• در گروه انسانی، ۷ نفر سمپاد، یک نفر غیردولتی و ۲ نفر نمونه‌دولتی حضور داشتند.

• در گروه هنر، سه نفر از سمپاد و یک نفر از مدارس دولتی خاص موفق شدند.

• و در گروه زبان، هر سه رتبه نخست از آنِ سمپاد شد.

به این ترتیب، در هیچ‌یک از گروه‌های آزمایشی، دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی موفق به حضور در جمع برترین‌ها نشدند؛ اتفاقی که دیگر تکرارش عجیب نیست و به یک روند ثابت تبدیل شده است.

