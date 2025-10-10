خبرگزاری کار ایران
هفته آینده انجام می شود:

حضور وزیر آموزش‌وپرورش برای پاسخگوی به سؤالات نمایندگان در کمیسیون آموزش

حضور وزیر آموزش‌وپرورش برای پاسخگوی به سؤالات نمایندگان در کمیسیون آموزش
وزیر آموزش‌وپرورش هفته آینده برای پاسخگویی به سؤالات جمعی از نمایندگان مجلس به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری می‌آید.

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته آینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

روز یکشنبه(۲۰ مهر ماه)

اعضای کمیسیون در کنار نشست هیات رئیسه کمیسیون، بررسی گزارش شورای عالی راهبری برنامه در مورد عملکرد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول و مه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی قانون برنامه در دستور کار دارند.

روز دوشنبه(۲۱ مهرماه)

وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سوالات آقایان؛ فتح الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ، محمد سراج نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، علی شیرین زاد نماینده کرج، اشتهارد و فردیس(4 فقره)، احسان عظیمی راد نماینده مشهد و کلات، محمد جواد عسگری نماینده داراب و زرین دشت، محمد رستمی نماینده نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه، رضا سپهوند نماینده خرم آباد و چگنی، مجتبی یوسفی نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، حمید رسائی نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، علی بابائی کارنامی نماینده ساری و میاندرود، محمود طاهری نماینده شبستر(2 فقره)، سید روح اله موسوی بیدلی نماینده لردگان، خانمیرزا و فلارد، هادی هاشمی نیا نماینده خرم آباد و چگنی، محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و خمام، مجتبی رحماندوست نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، ابراهیم رضایی نماینده دشتستان، جواد سعدون زاده نماینده آبادان، رستگار یوسفی نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر  ، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان، محمدتقی نقدعلی نماینده محترم خمینی شهر به کمیسیون آموزش می آید.

روز سه شنبه(۲۲ مهرماه)

کمیسیون در کنار ادامه بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش، رسیدگی شورای عالی راهبردی برنامه در مورد عملکرد معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در خصوص اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی قانون برنامه هفتم را مورد توجه قرار خواهند دادند.

گفتنی است؛ کارگروه مشترک کمیته آموزش عالی و کمیته دانش بنیان روز دوشنبه(۲۱ مهرماه) ادامه بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت را مورد توجه قرار می‌دهد و همچنین، کمیته بهره وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان روز چهارشنبه(۲۳مهرماه)؛ ارائه گزارش وزارت کشور در خصوص اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان را دستور کار خواهد داشت. 

