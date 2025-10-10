روز یکشنبه(۲۰ مهر ماه)

اعضای کمیسیون در کنار نشست هیات رئیسه کمیسیون، بررسی گزارش شورای عالی راهبری برنامه در مورد عملکرد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول و مه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی قانون برنامه در دستور کار دارند.

روز دوشنبه(۲۱ مهرماه)

وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سوالات آقایان؛ فتح الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ، محمد سراج نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، علی شیرین زاد نماینده کرج، اشتهارد و فردیس(4 فقره)، احسان عظیمی راد نماینده مشهد و کلات، محمد جواد عسگری نماینده داراب و زرین دشت، محمد رستمی نماینده نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه، رضا سپهوند نماینده خرم آباد و چگنی، مجتبی یوسفی نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، حمید رسائی نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، علی بابائی کارنامی نماینده ساری و میاندرود، محمود طاهری نماینده شبستر(2 فقره)، سید روح اله موسوی بیدلی نماینده لردگان، خانمیرزا و فلارد، هادی هاشمی نیا نماینده خرم آباد و چگنی، محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و خمام، مجتبی رحماندوست نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، ابراهیم رضایی نماینده دشتستان، جواد سعدون زاده نماینده آبادان، رستگار یوسفی نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر ، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان، محمدتقی نقدعلی نماینده محترم خمینی شهر به کمیسیون آموزش می آید.

روز سه شنبه(۲۲ مهرماه)

کمیسیون در کنار ادامه بررسی طرح تقویت نظام آموزش و پرورش، رسیدگی شورای عالی راهبردی برنامه در مورد عملکرد معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در خصوص اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی قانون برنامه هفتم را مورد توجه قرار خواهند دادند.

گفتنی است؛ کارگروه مشترک کمیته آموزش عالی و کمیته دانش بنیان روز دوشنبه(۲۱ مهرماه) ادامه بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت را مورد توجه قرار می‌دهد و همچنین، کمیته بهره وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان روز چهارشنبه(۲۳مهرماه)؛ ارائه گزارش وزارت کشور در خصوص اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان را دستور کار خواهد داشت.