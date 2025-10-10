در نشست هفته آتی کمیسیون اصل نود:
اقدامات وزارت خارجه به منظور تأمین منافع ملی بررسی میشود
کمیسیون اصل نودم مجلس در هفته آتی اقدامات انجام شده وزارت امور خارجه را به منظور تأمین منافع ملی با حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه بررسی میکند.
به گزارش ایلنا، کمیسیون اصل نودم در هفته جاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه خواهد داشت که دستور کار آن به شرح زیر است؛
یکشنبه؛ ۲۰ مهرماه
- جلسه کمیسیون با حضور وزیر امور خارجه و معاونین درخصوص بررسی اقدامات انجام شده توسط آن وزارتخانه به منظور تامین منافع ملی و بررسی موضوعات مطرح رسیدگی در کمیسیون اصل نودم
- جلسه هیات رئیسه کمیسیون به منظور بررسی و تصمیمگیری در خصوص پروندهها و شکایات واصله
دوشنبه؛ ۲۱ مهرماه
- جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور معاونین و مدیران وزارت جهادکشاورزی درخصوص بررسی موضوع استقرار سامانه جامع انبارها (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
- رویداد همرسان اصل نودم قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و با حضور فعالان عرصه مطالبهگری (اندیشکدهها و انجمنهای تخصصی، تشکلهای دانشجویی و فعالان مردمی، رسانهها و نوآفرینان سیاستی) در محل ساختمان شیخ فضل الله نوری
سه شنبه؛ ۲۲ مهرماه
- جلسه کمیسیون با حضور نمایندگان دادستانی کل کشور، اداره کل دادگستری استان قزوین، استانداری قزوین، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مدیرکل تعزیرات استان قزوین، مدیرکل صمت استان قزوین، مدیرکل تعاون استان قزوین، فرماندار تاکستان و رئیس اتاق اصناف استان قزوین درخصوص بررسی پرونده مطروحه
- جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونین و نماینده مرکز پژوهشهای مجلس به منظور بررسی: ۱) گزارش اقدامات و برنامههای عملیاتی آن سازمان به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی به سرمایهگذاران ۲) گزارش اعطای مجوزهای صندوقهای سرمایهگذاری ۳) گزارش عملکرد تایید صلاحیت حرفهای مدیران و اعضای هیات مدیره ناشران نهادهای مالی و شرکتهای سرمایهگذاری ۴) گزارش عملکرد اجرای رأی هیات تطبیق مصوبات مجلس پیرامونعدم مداخله دولت در اعمال حقوق مالکانه شرکتهای سهامپذیر سهام عدالت ۵) گزارش عملکرد کمیته نظارت بر سهام عدالت مصوبه شورای عالی بورس ۶) گزارش عملکرد نحوه خرید و فروش سهام از سوی صندوق توسعه و تثبیت بازار
چهارشنبه؛ ۲۳ مهرماه
جلسه کمیسیون با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، رئیس شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاون وزارت بهداشت، مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت و رئیس خبرگزاری سازمان صداوسیما درخصوص بررسی راهکارهای بهبود زنجیره تامین و ارتقاء کیفیت نان کشور با محورهای زیر: ۱) ارائه گزارش کامل از روند اجرای مصوبات مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ این کمیسیون ۲) ارائه پیشنهادات لازم درخصوص افزایش انگیزههای اقتصادی تولیدکنندگان شامل آسیابانان و نانوایان ۳) بررسی و پیشنهادهای مربوط به تهیه و تولید محتوای آموزشی برای عموم مردم به منظور ارتقاء آگاهی در تشخیص دقیقتر آرد و نان کامل و نیز فراهم سازی زمینه نظارت گستردة مردمی ۴) بحث و تبادل نظر درباره سازوکار قیمتگذاری گندم بر اساس دستهبندی کیفی با هدف حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ورود گندم نامرغوب به چرخه انسانی ۵) بررسی سازوکار تشکیل کمیته نظارت و بازرسی جهت حمایت از نانواییهای عرضه کنندة نان کامل.