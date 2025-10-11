ازدواج و فرزندآوری باید جزو رزومه و امتیاز استخدامی افراد محسوب شود

امیرحسین بانکی پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره هشدارها نسبت به بسته شدن پنجره جمعیتی کشور در پاسخ به این سوال که چرا به جای این هشدارها، مشوق‌ها را برای جمعیت مجرد کشور به وجود نمی‌آورند تا آن‌ها به سمت تشکیل خانواده بروند، گفت: باید تمام تشویق‌ها و مشوق‌ها را به سمت ازدواج و فرزندآوری ببریم و به مجردها بگوییم که ازدواج کنید.

ازدواج و فرزندآوری باید امتیاز استخدامی داشته باشد

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مشوق‌ها هم باید چگونه باشد؟ به مجردها می‌گوییم شما می‌خواهید استخدام شوید؟ ازدواج شما امتیاز دارد تا قبل از این، فقط می‌گفتیم که مدرک امتیاز دارد و فرد به جای ازدواج، فقط دنبال مدرک می‌رفت. یا می‌گفتند فلان مهارت را داشته باشید امتیاز دارد؛ این گونه هم فرد ترجیح می‌داد به جای این‌که ازدواج کند پی کارهای دیگر برود، در واقع، چرا؟ چون می‌خواست موقعیت بهتری در جامعه پیدا کند.

وی تاکید کرد: حالا ما می‌گوییم، ازدواج و فرزندآوری هم جزو رزومه یک فرد باید حساب شود. خانمی که ازدواج کرده، باید امتیاز بیشتری دریافت کند یا به خانمی که فرزندی را به دنیا می‌آورد باید امتیاز بیشتری بدهیم، چون او دارد از بحران جمعیت جلوگیری می‌کند.

مشکلات اقتصادی تنها عامل تأخیر در ازدواج نیست

بانکی پور درباره این که برخی از کارشناسان دلیل عدم ازدواج جوانان را مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان می‌کنند، گفت: مسائل اقتصادی قطعا در ازدواج بخشی از جامعه دخیل است، اما هنگامی که به طور مثال در شهر تهران بررسی انجام می‌دهید، مشاهده می‌کنید که میانگین سن ازدواج در بالاشهری‌ها بیشتر است یا پایین شهری‌ها؟ در بالای شهری‌ها بیشتر است تا پایین‌ شهری‌ها. پس از این مساله نتیجه می‌گیریم در عین حال که مسئله اقتصادی مهم است اما عامل اصلی نیست و اشتباه است، زیرا در شهرهایی که از نظر اقتصادی وضع بهتری دارند، مانند مازندران، کرج و گیلان، سن ازدواج بالاتری داریم.

وی با بیان این‌که در قانون جوانی جمعیت به بخش معیشت به طور جدی توجه کرده‌ایم، بیان کرد: البته بخشی از جامعه هم واقعاً دلیل تأخیر ازدواجشان مشکلات معیشتی است. ما در این قانون مثلاً وام ازدواج را ۱۰ تا ۱۲ برابر کردیم و تمهیدات زیادی در این قانون دیده‌ایم، مانند توسعه خوابگاه متاهلین و فراهم کردن شرایط مسکن برای زوج‌های جوان که همه این‌ها را در نظر گرفتیم.

مجلس با اجباری شدن ارائه کالا به جای وام ازدواج مخالف است

بانکی درباره ارائه کالا به جای وام ازدواج، گفت: نباید بدهند نباید چنین کاری صورت گیرد. هنوز هم چنین کاری صورت نگرفته و طرحش بوده اما مجلس با آن موافقت نکرده و یک طرحی است که در بانک‌ها مطرح می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما به شرطی با این طرح موافقت می‌کنیم که اولاً اختیاری باشد و ثانیاً ضریب بخورد. یعنی مثلاً بگویند ما حاضریم به جای ۲۰۰ میلیون تومان، ۴۰۰ میلیون از وام شما را کالابرگ بدهیم. اگر ضریب بخورد و اختیار داشته باشد، خوب است و ما هم حمایت می‌کنیم.

