به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در ادامه پیگیری‌های شخصی پیشرفت طرح‌های بزرگ افزایش تولید، به‌ویژه در حوزه انرژی و نیرو، ظهر امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴، در جلسه‌ای با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای نفت و نیرو، پیگیر رفع موانع و تسریع روند اجرای طرح‌های افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت کشور، جمع‌آوری گازهای مشعل، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، افزایش تولید میدان نفتی آزادگان و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به منظور سامان دادن ناترازی‌های حوزه‌های نیرو و انرژی شد.