برگزاری جلسه تسریع در اجرای طرح‌های حوزه انرژی و نیرو

برگزاری جلسه تسریع در اجرای طرح‌های حوزه انرژی و نیرو
جلسه بررسی میزان پیشرفت، رفع موانع پیش‌رو و تسریع در اجرای طرح‌های افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت کشور، جمع‌آوری گازهای مشعل، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، افزایش تولید میدان نفتی آزادگان و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در ادامه پیگیری‌های شخصی پیشرفت طرح‌های بزرگ افزایش تولید، به‌ویژه در حوزه انرژی و نیرو، ظهر امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴، در جلسه‌ای با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای نفت و نیرو، پیگیر رفع موانع و تسریع روند اجرای طرح‌های افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت کشور، جمع‌آوری گازهای مشعل، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، افزایش تولید میدان نفتی آزادگان و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به منظور سامان دادن ناترازی‌های حوزه‌های نیرو و انرژی شد.

 

در جلسه امروز موانع پیش‌روی این طرح‌ها مطرح و پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی، تصمیمات مقتضی برای رفع آنها و تسریع در اجرای طرح‌ها اتخاذ شد.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده از سوی رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه مامور احصای طرح‌ها و برنامه‌هایی است که قابلیت افزایش قابل توجه تولید را داشته و از توجیه اقتصادی برخوردار هستند. پس از ارائه گزارش توجیهی این طرح‌ها، دکتر پزشکیان هر هفته شخصا و پس از جلسه صبح چهارشنبه دولت در جلساتی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مرتبط با حوزه طرح‌ها و برنامه‌های منتخب، گزارش روند پیشرفت اجرای این طرح‌ها را بررسی و دستورات لازم برای رفع موانع و تسریع روند اجرای آنها را صادر می‌کند.

