یک دیپلمات زن ایرانی عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر شد

به گزارش ایلنا، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در ژنو در پیامی در صفحه مجازی ایکس ضمن تبریک انتخاب افسانه نادی پور نوشت: این برای اولین بار از تاریخ تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل است که نماینده‌ای از کشورمان به عضویت کمیته مشورتی شورای حقوق بشر در می‌آید.