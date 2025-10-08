خبرگزاری کار ایران
یک دیپلمات زن ایرانی عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر شد

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در ژنو، انتخاب افسانه نادی‌پور دیپلمات کشورمان را به عنوان عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در ژنو در پیامی در صفحه مجازی ایکس ضمن تبریک انتخاب افسانه نادی پور نوشت: این برای اولین بار از تاریخ تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل است که نماینده‌ای از کشورمان به عضویت کمیته مشورتی شورای حقوق بشر در می‌آید. 

افسانه نادی پور سفیر پیشین ایران در دانمارک و از دیپلمات های با سابقه کشورمان است.

