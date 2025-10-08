یادگار امام با اشاره به ورود رشته‌های دیگر به ورزش معلولین و جانبازان، افزود: آنچه امروز بیشتر به چشم می‌آید و خودش نقطه امیدی است، اینکه این مسأله در میان بانوان هم شکل گرفته است. در مسابقات اخیر پارالمپیک دو و میدانی، مدال‌های خوبی هم بانوان گرفتند. البته این به نوعی می‌تواند تشویق کند همه کسانی که با معلولیت یا مشکلی مواجه هستند، به ورزش روی بیاورند.

وی تأکید کرد: ورزش اگر برای همه واجب باشد، برای بانوان سالم و در مرحله بعد مردان و بانوان توان‌یاب خیلی وجوب بیشتری دارد؛ باعث حیات و نشاط می‌شود و به خصوص قهرمانی‌اش باعث انگیزه خیلی قوی برای انسان‌ها می‌شود که دوباره بیایند؛ یعنی در محیط زندگی خودشان به عنوان یک الگو شناخته شوند. بعضی‌ انسان‌هایی که ممکن است متفاوت به آنها نگاه شود، وقتی با قهرمانی وارد محیط زندگی خودشان می‌شوند، مورد توجه، اقبال و افتخار قرار می گیرند.

سید حسن خمینی با اشاره به اینکه طبق آمار جهانی همه کشورها با آمار ۱۰ درصد معلول مواجه هستند، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در این زمینه وظیفه اصلی دولت‌ها، بخش خصوصی و خیریه‌ها است. شاید قبلا همه فکر می‌کردند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معرفتی، دینی و فرهنگی خیلی مهم است، اما واقعا شاید سرمایه‌گذاری مؤمنین و خیرین در حوزه ورزش توان‌یابان اهمیت خیلی زیادی دارد.

وی افزود: دولت باید در این زمینه همت خودش را بالا ببرد و توجه کند؛ به عنوان بخشی از جامعه که نیازمند کمک هستند. توده جامعه هم باید این کار را انجام بدهند. آن وقت بخشی قهرمانی آن می‌تواند بسیار به انگیزه دادن ورزش همگانی این مسأله هم کمک کند. البته اینها باعث تقویت یکدیگر می شوند یعنی اگر همه مردم وارد عرصه ورزش شوند، ورزش قهرمانی شما تقویت می‌شود؛ و وقتی ورزش قهرمانی تقویت شود، انگیزه ای می‌شود که آدم‌ها سراغ ورزش‌های عمومی هم بروند. هر دو اینها به عنوان لازم و ملزوم نسبت به همدیگر اهمیت دارند.

وی در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه باید به قهرمانان همه رشته‌های مختلف تبریک گفت، اظهارکرد: ان شاء الله آینده بهتری پیش روی همه ورزش ایران از جمله ورزش حوزه توان‌یابان باشد.

غفور کارگری نیز پیش از سخنان یادگار امام در این دیدار گفت: از سال ۱۳۸۱ روز ملی پارالمپیک برگزار می‌شود و به کمیته بین‌المللی پارالمپیک هم پیشنهاد شده و الحمدلله در کشورهای دیگر هم این اتفاق دارد رخ می‌دهد. در این هفته و خصوصا روز ۲۴ مهر ماه روی ضرورت ترویج و توسعه جنبش پارالمپیک کار می‌شود.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به اینکه بر اساس اعلام سازمان ملل ۱۰ درصد مردم هر جامعه را معلولین تشکیل می‌دهند، افزود: اگر این آمار را مبنا قرار بدهیم کشور ما حدود هفت تا هشت میلیون نفر معلول داریم. در این هفته عمده تلاش ما این است که خود این توان‌یابان عزیز، خانواده آنها و جامعه را با فلسفه جنبش پارالمپیک آشنا کنیم؛ تا اینها در فضای ورزش و فعالیت‌های ورزشی قرار بگیرند.

وی تأکید کرد: در حوزه قهرمانی شرایط ما خوب و حتی می‌توانیم بگوییم خیلی خوب است. یعنی بعد از انقلاب که ورزش جانبازان و توان‌یابان راه‌اندازی شده مسیر ما مسیر رشد بوده و این منحنی رو به بالا مستمرا ادامه پیدا می‌کند و آخرین آن همین سه-چهار روز پیش بود که بچه‌های ما در دو و میدانی برای اولین بار مقام سوم جهان را کسب کردند؛ ۱۵ مدال گرفتند که ۹ مدال آن طلا بود و این هم بی سابقه است. همین بچه‌ها سه رکورد جهانی را هم در این مسابقات شکاندند.

کارگری با تأکید بر اینکه بهترین ورزشکاران ما بچه‌های جانباز و توان‌یاب هستند، تصریح کرد: خانم ساره جوانمردی پنج مدال پارالمپیک دارد که چهار مدال آن طلا است. آقای هادی رضایی تنها ایرانی عضو تالار مشاهیر والیبال دنیا است. والیبال نشسته ما غیر از این هشت مدال طلای پارالمپیک و طلاهای متعدد جهانی را کسب کرده، جزء سه تیم برتر تاریخ ورزش دنیا است. مرحوم سیامند رحمان با رکورد ۳۱۰ کیلو، قویترین مرد دنیا بود.