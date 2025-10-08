خبرگزاری کار ایران
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان
در گفت‌وگوی تلفنی میان سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در گفت‌وگوی تلفنی میان سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.

دو وزیر ضمن اشاره به اراده مشترک برای گسترش همه‌جانبه مناسبات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، بر ضرورت تقویت رایزنی‌ها و همکاری‌ها به‌ویژه در زمینه‌های انرژی و حمل‌ونقل تأکید کردند.

در پایان این گفت‌وگو، طرفین در خصوص تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی های مستمر توافق کردند.

