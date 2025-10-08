خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محسن رضایی ارتباط با پایگاه خبری «تابناک» را تکذیب کرد

محسن رضایی ارتباط با پایگاه خبری «تابناک» را تکذیب کرد
کد خبر : 1697544
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر محسن رضایی در اطلاعیه‌ای هرگونه ارتباط وی با پایگاه خبری تابناک را رد کرد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

«با توجه به اعلام‌های مکرر پیشین، آقای دکتر محسن رضایی هیچ‌گونه ارتباط سازمانی یا تشکیلاتی با پایگاه خبری «تابناک» ندارند.

ایشان از قریب ۱۵ سال قبل و از زمان ثبت قانونی پایگاه خبری مذکور، ارتباطی با آن نداشته‌اند.

بر این اساس، هرگونه انتساب مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت‌های پایگاه خبری «تابناک» به آقای دکتر محسن رضایی، از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، غیرواقعی تلقی شده و موضوع از طریق مراجع قانونی و مطابق مقررات جاری کشور قابل پیگرد خواهد بود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ