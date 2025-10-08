محسن رضایی ارتباط با پایگاه خبری «تابناک» را تکذیب کرد
دفتر محسن رضایی در اطلاعیهای هرگونه ارتباط وی با پایگاه خبری تابناک را رد کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
«با توجه به اعلامهای مکرر پیشین، آقای دکتر محسن رضایی هیچگونه ارتباط سازمانی یا تشکیلاتی با پایگاه خبری «تابناک» ندارند.
ایشان از قریب ۱۵ سال قبل و از زمان ثبت قانونی پایگاه خبری مذکور، ارتباطی با آن نداشتهاند.
بر این اساس، هرگونه انتساب مستقیم یا غیرمستقیم فعالیتهای پایگاه خبری «تابناک» به آقای دکتر محسن رضایی، از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، غیرواقعی تلقی شده و موضوع از طریق مراجع قانونی و مطابق مقررات جاری کشور قابل پیگرد خواهد بود.»