نیروی دریایی ۴ کشور ساحلی خزر سند همکاری راهبردی امضا کردند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، نیروی دریایی چهار کشور ساحلی خزر سند همکاری راهبردی امضا کردند. این سند امروز (چهارشنبه) به امضای فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان رسید.

امیر دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در این اجلاس به سن‌پترزبورگ سفر کرده است، به نمایندگی از کشورمان این سند را امضا کرد.

این سند در راستای اراده مقامات عالی کشور‌های ساحلی دریای خزر مبنی بر تحکیم و تقویت مناسبات همه‌جانبه به‌ویژه در زمینه امنیت پایدار در این پهنه آبی به امضا رسید.

براساس مفاد این سند، هیچ کشور بیگانه یا قدرت فرامنطقه‌ای اجازه مداخله در امور داخلی دریای خزر را نخواهد داشت.

فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشور‌های ساحلی خزر تاکید کردند: این دریا متعلق به پنج کشور ساحلی است و بر این اساس، تأمین امنیت و مسائل مرتبط با دریای خزر، تنها با تصمیم کشور‌های ساحلی انجام می‌شود.

امیر دریادار ایرانی که شامگاه یکشنبه وارد سن‌پترزبورگ شده است، روز دوشنبه از دو موزه نیروی دریایی ارتش روسیه در سن‌پترزبورگ بازدید و روز سه‌شنبه در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی ارتش کشور‌های ساحلی خزر حضور پیدا کرد. دیدار و مذاکره با فرماندهان نیروی دریایی ارتش روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان از دیگر برنامه‌های وی در سن‌پترزبورگ بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه برنامه‌های این سفر از چند پایگاه نظامی دریایی در خلیج فنلاند بازدید خواهد کرد.

