پرداخت کامل مطالبات گندمکاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت ۱۰۰ درصدی مطالبات گندمکاران خبر داد. این اقدام ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوهقضاییه در این مورد و لزوم رسیدگی به این موضوع انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه ۱۳ مرداد در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به مشکلات گندمکاران، از جمله کمآبی و تأخیر در پرداخت مطالبات، بر لزوم رسیدگی فوری به این مسائل تأکید کرد.
دو ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران، رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز شانزدهم مهر در حاشیه جلسه هیئت دولت از پرداخت صددرصدی مطالبات گندمکاران خبر داد.
بر اساس قانون باید ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، مطالبات گندمکاران پرداخت شود؛ مراکز خرید زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به محض تحویل محصول، طبق آییننامه باید اطلاعات لازم را کمتر از ۴۸ ساعت به سازمان هدفمندی یارانهها ارائه کنند تا منابع به حساب کشاورزان واریز شود اما هر سال این مطالبات با تاخیر واریز میشود که این موضوع با تذکر رئیس قوه قضاییه همراه شد و از مسئولان خواست که مطالبات گندمکاران بهموقع پرداخت شود.