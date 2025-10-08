دریافت سالانه ۱۰۰ هزار شکایت و گزارش فساد از طریق سامانه ۱۳۶

به گزارش ایلنا، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور از طریق این سامانه شکایات و گزارش‌های فساد را دریافت می‌کند. سامانه 136 یا شماره تلفن ۱۳۶، سامانه‌ای است که به صورت شبانه‌روزی و برخط در دسترس عموم مردم قرار دارد و هر فردی که نسبت به عملکرد دستگاه‌ها شکایتی داشته یا فساد احتمالی را مشاهده کند، می‌تواند از طریق این سامانه موارد را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد.

وی افزود: پس از ثبت شکایت یا گزارش فساد، یک کد رهگیری به فرد گزارش‌دهنده اختصاص داده می‌شود که امکان رصد تمام مراحل رسیدگی به شکایت یا گزارش را فراهم می‌کند و نتیجه نهایی نیز به اطلاع شخص گزارش‌دهنده خواهد رسید. در صورت عدم رضایت گزارش‌دهنده از نحوه عملکرد دستگاه مربوطه یا روند رسیدگی، موضوع به مسئولان ذی‌ربط سازمان بازرسی ارجاع شده و اقدامات لازم از جمله تشکیل پرونده علیه افرادی که به موقع اقدام نکرده‌اند، صورت می‌پذیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار شکایت و گزارش فساد از طریق این سامانه دریافت می‌شود و مبنای بسیاری از پرونده‌های سازمان بازرسی بر اساس این گزارشات شکل می‌گیرند.

