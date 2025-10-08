رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد
دریافت سالانه ۱۰۰ هزار شکایت و گزارش فساد از طریق سامانه ۱۳۶
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار شکایت و گزارش مرتبط با فساد از طریق سامانه ۱۳۶ دریافت میشود و مبنای بسیاری از پروندههای سازمان بازرسی گزارشاتی است که به این سامانه ارسال میشود.
به گزارش ایلنا، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور از طریق این سامانه شکایات و گزارشهای فساد را دریافت میکند. سامانه 136 یا شماره تلفن ۱۳۶، سامانهای است که به صورت شبانهروزی و برخط در دسترس عموم مردم قرار دارد و هر فردی که نسبت به عملکرد دستگاهها شکایتی داشته یا فساد احتمالی را مشاهده کند، میتواند از طریق این سامانه موارد را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد.
وی افزود: پس از ثبت شکایت یا گزارش فساد، یک کد رهگیری به فرد گزارشدهنده اختصاص داده میشود که امکان رصد تمام مراحل رسیدگی به شکایت یا گزارش را فراهم میکند و نتیجه نهایی نیز به اطلاع شخص گزارشدهنده خواهد رسید. در صورت عدم رضایت گزارشدهنده از نحوه عملکرد دستگاه مربوطه یا روند رسیدگی، موضوع به مسئولان ذیربط سازمان بازرسی ارجاع شده و اقدامات لازم از جمله تشکیل پرونده علیه افرادی که به موقع اقدام نکردهاند، صورت میپذیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار شکایت و گزارش فساد از طریق این سامانه دریافت میشود و مبنای بسیاری از پروندههای سازمان بازرسی بر اساس این گزارشات شکل میگیرند.