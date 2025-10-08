نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت پایدار و صیانت از آن بیبدیل است
رئیس دیوان عالی کشور ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت پایدار و ایجاد احساس آرامش در جامعه و همچنین صیانت از آن بی بدیل است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در دیدار با تنی چند از فرماندهان یگانهای فراجا با تقدیر از زحمات و خدمات بی شائبه ایشان تصریح کرد: نیروی انتظامی به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا «از مهمترین ارکان امنیتِ کشوراست» لذا این فرصت را مغتنم شمرده و این مناسبت را به شما سربازان مخلص ولایت تبریک عرض میکنم و از مجاهدتهای شما عزیزان و همکاران جان بر کف شما در اقصی نقاط ایران اسلامی تشکر میکنم.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان تلاشها و مجاهدتهای نیروهای فراجا را در عرصه نظم و امنیت بسیار برجسته توصیف و خاطرنشان کرد:کارکردها و وظایف پلیس در نظام جمهوری اسلامی مشتمل بر ابعاد مختلف است و در کنار حفظ امنیت و اقتدار، پاسداری از قانون و اجرای ارزشهای اخلاقی و اسلامی را نیز در بر میگیرد.
شایان ذکر است: در این دیدار فرماندهان یگان انتظامی حفاظتی فراجا، یگان حفاظت میراث فرهنگی، یگان حفاظت محیط زیست، یگان حفاظت قوه قضاییه، یگان حفاظت واحدهای قضایی و همچنین جانشین پلیس فرودگاههای کشور و معاون اجتماعی یگان انتظامی حفاظتی فراجا حضور داشتند و گزارشی از عملکرد مجموعههای تحت مدیریت و اقدامات انجام شده در حیطه مسئولیت و تکالیف ارائه دادند.