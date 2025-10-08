بیاتی در نطق میان دستور:
بانکها مانع فعالیت اقتصادی هستند
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه مشکلات معیشتی، گرانی و نبود نظارت، مردم را به ستوه آورده است، گفت: امروز زمان آن است که دست مردم را بگیرید، کشاورزان و تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست دادهاند و بانکها بهجای کمک، مانع فعالیت اقتصادی هستند.
به گزارش ایلنا، ولیالله بیاتی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: پیش از پرداختن به مسائل کلان کشور، لازم میدانم از سه دیار پرافتخار تفرش، آشتیان و فراهان سخن بگویم؛ سرزمینهایی که نهتنها بخشی از جغرافیای ایران، بلکه بخشی از هویت، فرهنگ و تاریخ این ملت هستند.
نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس ادامه داد: تفرش، شهری با ریشههای عمیق تاریخی است که بزرگان فراوانی را تقدیم ایران کرده است. جد بزرگوار مقام معظم رهبری، سید محمد حسینی، تفرشی است که با ۵ واسطه به امام چهارم شیعیان میرسد. رهبر معظم انقلاب در سفر خود به این شهر، در کنار امامزاده محمد فرمودند «این منطقه بسیار عجیب است و شخصیتهای بزرگی داشته است. اجداد ما هزار سال در این منطقه زندگی کردند و از اینجا به خامنه هجرت کردند.» به همین دلیل استان مرکزی را استان «امامین انقلاب» نامیدهاند.
وی اضافه کرد: تفرش، زادگاه اندیشمندان و دانشمندان بزرگی چون پروفسور محمود حسابی و پروفسور قوامزاده است، با این همه، امروز این دیار با مشکلاتی چون نبود زیرساختهای مناسب، ضعف در راههای مواصلاتی، کمبود خدمات درمانی، بیکاری جوانان و رکود کشاورزی مواجه است. مردم شریف تفرش سزاوار چنین محرومیتی نیستند و باید بهعنوان قطب گردشگری و علمی کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
بیاتی با بیان اینکه آشتیان، دیار فرهنگ، ادب و اندیشه، همواره در تاریخ ایران نقشآفرین بوده است، گفت: مردمان سختکوش و بافرهنگ آشتیان امروز نیز با رکود در صنعت، کشاورزی و دامداری، نبود شغل پایدار و کمبود امکانات درمانی روبهرو هستند. لازم میدانم یادی کنم از شهدای آشتیان، بهویژه شهید دانش و مرحوم آیتالله شیخ محمدرضا آشتیانی، مرد علم و اخلاق.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: فراهان، زادگاه میرزا تقیخان امیرکبیر، نماد اصلاح و پیشرفت در تاریخ ایران است. این دیار با ظرفیت عظیم کشاورزی ۴۳ هزار هکتار زمین و تولید سالانه بیش از ۶۰ هزار تن گندم امروز از نبود سرمایهگذاری، اشتغال و زیرساختهای عمرانی رنج میبرد. مردمی که وارث نام امیرکبیرند، شایسته چنین شرایطی نیستند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد که تفرش، آشتیان و فراهان میتوانند الگوی توسعه در کشور باشند، اگر مسئولان با نگاه ملی و عادلانه به ظرفیتهای آنان بنگرند. همچنین از زحمات مردم حوزه انتخابیهام، بهویژه کشاورزان، دامداران و صنعتگران تفرش، آشتیان، فراهان، خنجین و تلخاب که با وجود همه سختیها همچنان در مسیر تولید و اشتغال گام برمیدارند، صمیمانه تشکر میکنم. این مناطق با طبیعت زیبا، آثار تاریخی ارزشمند و مردمی فرهیخته، از سرمایههای بزرگ کشورند. بیتردید حق این مردم از سفره انقلاب باید ادا شود و تا رفع مشکلات، پیگیر مطالبات آنان خواهم بود.
وی خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: استکبار جهانی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با انواع توطئهها مانع رشد و پیشرفت ملت ایران شده است، از جنگ تحمیلی گرفته تا جنگ اقتصادی امروز. اما آنچه دشمنان را ناکام گذاشته، هوشیاری مردم و همراهی آنان با نظام است. هرگاه مسئولان به مردم رجوع کردهاند، مردم با سخاوت پاسخ دادهاند؛ اما امروز زمان آن است که دست مردم را بگیرید. مشکلات معیشتی، گرانی و نبود نظارت، مردم را به ستوه آورده است. کشاورزان و تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست دادهاند و بانکها بهجای کمک، مانع فعالیت اقتصادی هستند.
نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس افزود: ما در کشور مشکل منابع نداریم، مشکل مدیریت کارآمد داریم. مدیر خلاق و دلسوز کم است و برخی مسئولان به جای امیدآفرینی، ناامیدی میپراکنند از این رو نیاز باید این وضعیت اصلاح شود.
بیاتی در ادامه گفت: آقای رئیسجمهور، دشمنان را دستکم نگیرید. در مذاکرات ضعیف عمل شد و قدرت واقعی ملت ایران آنگونه که باید، نشان داده نشد. مردم ما از آمریکا و اسرائیل نمیترسند، از مدیران نالایق و اختلاسگران نگرانند. شما میگویید تحریمها تأثیری ندارد، اما در عمل دلار و طلا سر به فلک کشیده و گرانی بیداد میکند. بدانید که ما هرگز غنیسازی هستهای را تعطیل نخواهیم کرد. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، ما سلاح هستهای نمیسازیم چون مردم را داریم؛ اما باید از دستاوردهای دفاعی خود با قدرت صیانت کنیم.
وی خطاب به نمایندگان مجلس نیز بیان کرد: همه ما شاهد نارضایتی مردم هستیم. امروز باید با اتحاد و همدلی در مسیر رفع مشکلات آنان گام برداریم. نباید از فضای مجازی برای تخریب یکدیگر استفاده کنیم. ما قانونگذاریم و مسیر رسیدگی به تخلفات مشخص است؛ باید قانون را اجرا کنیم، نه هیاهو را.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان افزود: اکنون بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی و همدلی نیاز داریم. بیایید بر طبل اختلاف نکوبیم تا وحدت ملت آسیب نبیند. تنها با صداقت، خدمت و پیوند با مردم است که میتوانیم ایران عزیز را به قلههای عزت و پیشرفت برسانیم.