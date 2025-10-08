به گزارش ایلنا، قاسم روانبخش در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن تبریک روز جهانی کودک به همه کودکان ایران عزیز و کودکان مظلوم و گرسنه غزه،گفت: به اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می‌گویم؛ از سرنوشت تلخ صدام حسین خائن درس عبرت بگیرند، نوکری آمریکا برای شما یُمنی ندارد، جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی جزء لاینفک سرزمین ایران است.

وی افزود: ملت ایران همانند هشت سال دفاع مقدس، هردستی که به سرزمینش دراز شود؛ از بازو قطع خواهند کرد و هر چشم خیانت آمیزی به ناموس خاک اش نگاه کند، از حدقه بیرون خواهند آورد.

نماینده مردم قم،کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور آمریکا، مطرح کرد: به رئیس جمهور آمریکا و سگ زنجیری اش اسرائیل هم می‌گویم؛ چنانچه دوباره بخواهید بخت خود را بیازمایید، نیروهای شجاع مسلح ما و ملت غیور ایران در انتظارتان هستند، شما که دو سال در برابر "حماس"یک گروه مقاومت، به زانو درآمده‌اید و مجبور به پذیرش مذاکره با آن شده‌اید؛ سرنوشت خود را پیشاپیش در جنگ مجدد با ایران ارزیابی کنید.

فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: آقای رئیس جمهور؛ خوب می دانید که مشروعیت همه ارکان نظام از جمله دولت، به ولایت فقیه است. کمتر از یک ماه پیش امام خامنه‌ای درباره مذاکره با آمریکا فرمودند؛" مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد و هیچ ضرری از ما رفع نمی‌کند، بلکه برای کشور ضررهای زیادی هم دارد و نباید انجام شود. متاسفانه تقریباً یک هفته بعد سخنگوی دولت اظهار داشته که "ما با آمریکا قرار مذاکره مستقیم گذاشتیم ولی ویتکاف سر قرار حاضر نشده است" چرا برخلاف نظر ولایت که خلاف شرع و قانون اساسی است ،عمل می‌کنند؟ چرا ملت ایران را تحقیر می‌کنند؟ آیا تجربه جنگ ۱۲ روزه که در وسط مذاکره واقع شد برای ما کافی نیست؟ آزموده را آزمودن خطاست.

روانبخش با اشاره به قانون عفاف و حجاب ضمن قرائت حدیثی از رسول اکرم «مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً عُمِلَ بهامِن بَعدِهِ کانَ علَیهِ وِزرُهُا ومِثلُ أوزارِهِم» (کسی که سنت بدی بگذارد و به آن عمل شود،وزر و وبال آن سنت غلط ،و همه گناهان گناهکارانی که به آن عمل می‌کنند به گردن او هم خواهد بود) ،گفت: آقای رئیس جمهور و دیگر کسانی که جلوی حکم حجاب را گرفته اند و کسانی که این روزها در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بی‌حجابی فلسفه می بافند، بدانند که گناه همه بی حجاب‌ها و گناهانی که پیرو آن انجام می‌شود، به گردن آنها نیز خواهد بود.

عضو هیات رییسه کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در شرایط اقتصادی موجود که کشور به ارز نیازمند است، کرسنت حساب قریب به ۳ میلیارد ارز ما را ،از حساب بابک زنجانی تخلیه و مصادره کرد، آقای اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی؛ تا کی باید مردم شاهد شنیدن چنین خبرهای تلخی باشند؟ مگر در توجیه آزادی وی نمی گفتند که بابک زنجانی همه اموال را برگردانده است؛ تا چه زمانی قرار است زنگنه وزیر وقت نفت که چنین قرارداد ننگین ترکمنچایی بسته است، آزادانه در کشور بچرخد و دستگاه قضایی نسبت به این پرونده مهم بی تفاوت بماند؟ راستی چرا دانه درشت‌ها در حاشیه امن قرار دارند؟

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت ها و گرانی ها در آخرین تذکر خود،خاطرنشان کرد: آقای رئیس جمهور؛ افزایش قیمت ارز و گرانی‌ها کمر مردم را شکسته است؛ چرا دولت برای کاهش و کنترل قیمت ارز برنامه‌ای ندارد؟ چرا بازار را رها کرده‌اید و هر کس با هر قیمتی که دلش می‌خواهد کالایش را به فروش می‌رساند؟ متاسفانه حتی قیمت نان که همیشه از قیمت واحدی در سراسر کشور برخوردار بوده است، رها شده و هر نانوایی با نرخ خودش عرضه می‌کند.

انتهای پیام/