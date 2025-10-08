به گزارش ایلنا، علی کشوری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: در سوادکوه و سوادکوه شمالی مردم با وضعیت نامطلوب جاده‌ها مواجه هستند و محورهای ارتباطی نامناسب هستند و همچنین در حوزه امور اراضی و رفع تداخلات با وجود تصمیمات مهم در کمیسیون اصل نود همچنان منتظر تصمیم مشخص در جهت تامین منافع مردم هستیم.

نماینده مردم جویبار، سوادکوه، سیمرغ و قائمشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: شهرستان سیمرغ آسیب‌های ناشی از سیل و عدم توجه به لایروبی رودخانه خسارت‌های جبران ناپذیری را ایجاد کرده است. در جویبار کشاورزان با مشکل فروش محصولات باغی و کشاورزی روبه رو هستند، محصول روی درخت می‌ماند، چون بازار پایدار و شبکه توزیع منصفانه‌ای وجود ندارد. آقای وزیر جهاد کشاورزی تا کی این وضعیت دلالان باید وجود داشته باشد. یکبار بحث برنج است و یکبار بحث مرکبات.

وی بیان کرد: ضعف خرید تضمینی و نبود صنایع تبدیلی باعث ضرر کشاورز شده است و قائم شهر، مراکز صنعتی و کارخانه‌ها نیمه فعال و تعطیل هستند. وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی فکری به حال نساجی و صنایع در قائم شهر بکنند. صدای دردمند مردم این پنج شهرستان به گوش کسی نمی‌رسد، چون همواره به جای رسیدگی به مردم مازندران به مسافرت در مازندران اندیشیده‌اید. کمی هم به مشکلات و معضلات مازندران بی‌اندیشید.

کشوری خطاب به وزیر ورزش عنوان کرد: چند وقت پیش در صحن علنی از کشتی گیران تقدیر شد و این جای خوشحالی دارد، اما در فدراسیون ژیمیناستیک چه خبر است که تابلوی عکس قهرمان جهان هادی خلالی نژاد پایین آورده می‌شود و این غرور ملی یک ملت است نه یک فرد.

انتهای پیام/