به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در صحن علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، گفت: اتفاقات پی در پی اخیر نشان داد جبهه مقاومت همچنان زنده و قدرتمند تر از گذشته است و برخی دچار اشتباه محاسباتی نشوند و آنها که نشان دادند در تحلیل پیر کودک،در تشخیص کور دل و در شناخت اولویت ها دوبین هستند و همانان که قادر به رویت فراتر از بینی خود نیستند ملت را دچار اشتباه نکنند.

وی افزود: مناسبات جهانی دچار تغییر شده و علائم مثبتی از روند رو روبه رشد فروپاشی یکجانبه گرایی و فروپاشی هژمونی برخی قدرت ها به چشم می خورد و پنجره روشنی به سوی حقیقت طلبان عالم گشوده شده و نمونه آن موج فراگیر حمایت از فلسطین و انزجار جهانی از رژیم جلاد صهیونیستی است و آقایانی که با زبان گنگ تغییر پارادایم را نجوا می کنند چگونه در رویت این روند ها دچار مشکل شده اند؟ کاش از خواب بیدار شوند.

نماینده مردم تهران با انتقاد از برخی انتصابات گفت: برخی انتصابات با اما و اگر های جدی مواجه است و گزینه های حزبی،ناکارآمد در شرکت ها که جز تقسیم اموال بیت المال برای هم حزبی های خود هنری ندارند چه زمان از این کار دست می کشند خدا میداند،به قول آقای پزشکیان "آقا جعفر دیگه بس کن"

سلیمی با اشاره به افزایش قیمت ارز اظهار داشت: افزایش بی رویه قیمت ها نتیجه اختلافات بنیادین در حوزه نظر در تیم اقتصادی دولت است و آقای رئیس جمهور از شما انتظار می رود یک فرمانده واحد برای تیم اقتصادی مشخص کنید، همچنین ناتوانی برخی مدیران نیز کام ملت را تلخ کرده است، آیا زمان خداحافظی برخی افراد ناتوان که جز انتصابات سیاسی و فامیلی و حزبی هنر دیگری ندارند فرا نرسیده است؟

وی تصریح کرد: افزایش قیمت "ال پی جی" خارج از ضوابط قانونی به میزان ۱۰ برابر با کدام توجیه انجام شده، آقایان بر مدار قانون استوار باشید، بی قانونی از متولیان امور غیر قابل قبول تر از بقیه است، همچنین امروزه ۴۰ درصد بنزین توسط کارت جایگاه های توزیع می شود آیا این روش که منشا فساد و از بین رفتن ثروت عمومی است و گریزگاه سو استفاده است قرار نیست متوقف شود؟

وی با اشاره به پرونده کرسنت خاطرنشان کرد: الکرسنت و ما ادراک ما الکرسنت، آقایانی که در این پرونده، قرارداد شگفت انگیزی که زن و بچه هم به آن می خندند را امضا کردند و امروز به ریش ملت می خندند آیا حاضر به پرداخت خسارت هستند؟ چطور قرار دادی امضا شد که میزان درآمد آن کمتر از هزینه های عملیاتی آن است کما اینکه در شکایت داوری بحث فساد مطرح بود چرا در دولت سابق فردی را به عنوان وزیر معرفی کردند که مسیر به اینجا رسید.

سلیمی در پایان تاکید کرد: قیمت گوشت به نحو چشم گیری افزایش پیدا کرده آقای وزیر تدبیر کنید، قیمت برنج نیز این روند را طی می کند، چرا دست روی دست گذاشتید لطفاً سریع تر تدبیر کنید مجلس دست شما را برای اقدامات لازم باز گذاشته است.

