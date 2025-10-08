انحلال سازمان عشایری، اقدامی شتاب زده، خلاف عدالت اجتماعی است

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی طی تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت روز ملی عشایر گفت: امسال زمزمه انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر، طعم این جشن را تلخ کرده است گرچه چابک سازی دولت یک ضرورت است اما چرا شروع این فرآیند باید از سازمان تخصصی و خدمات رسانی به جامعه غیور عشایر به عنوان یکی از مهمترین ستون های پایدار ایران عزیز باشد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس دوازدهم ادامه داد: اگر با این اقدام هزینه های غیر ضروری کاهش می یافت و خدمت رسانی به عشایر تقویت می شد، ایرادی نداشت اما در نظر کارشناسی، تحقیق و اخذ نظر از نمایندگان واقعی عشایر، این اقدام شتاب زده خلاف عدالت اجتماعی و اتحاد ملی است و تاثیر منفی بر تولید سبک زندگی و هویت عشایری خواهد داشت.

وی افزود: انتظار از رئیس جمهور محترم که درصد بالایی از رای ایشان از جامعه عشایری است، دستور فرمایند در این تصمیم بازنگری شود. گرچه برای هرگونه تغییر در ساختار نیاز است که دولت لایحه به مجلس ارائه دهد.

