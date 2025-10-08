به گزارش ایلنا، رحیم کریمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نیروی نظامی، گفت: لازم است به معیشت و حقوق و مزایای تمامی کارکنان نیروهای مسلح توجه بیشتری شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رئیس جمهور، گفت: بزرگترین درد امروز مردم ایران معیشت است. سفره‌ها روز به روز کوچکتر و تورم هر روز بیشتر می‌شود، گرچه گزارش‌های رسمی از ثبات اقتصادی می‌گویند اما مردم هر روز شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت نان، گوشت و لبنیات در بازار هستند و آنقدر قیمت یک جنس متغیر است که دیگر نمی‌توان پرسید قیمت آن چقدر است چرا که لحظه به لحظه تغییر می‌کند لذا باید نظارت بیشتری داشته باشید.

وی خطاب به رئیس جمهور با یادآوری این سخن حضرت امام خمینی (ره) که «عشایر ذخایر انقلاب هستند» ادامه داد: عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز، ۳۵ درصد صنایع دستی و ۱۵ درصد زراعت کشور را تامین می‌کنند و هر سیاه چادر یک کارگاه اقتصادی برای امنیت غذایی کشور است؛ اما شورایعالی اداری در هفته عشایر و روستا قصد انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر کشور را دارد که باید از این تصمیم جلوگیری شود.

کریمی در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی، عنوان کرد: سرمای بهاره اردیبهشت بیش از ۵ هزار هکتار باغات سیب سمیرم را تا ۷۰ درصد نابود کرد، اما باغداران خسارت دیده هنوز چشم به راه غرامتی هستند که یا به دستشان نرسیده یا ناقص رسیده است. آیا این عدالت است تنها کسانی که در سامانه ثبت نام کرده اند، مشمول بیمه شوند. بیمه‌ای که در اوج بحران از کشاورز حمایت نکند به چه دردی می‌خورد؟

