تاکید بر بهبود وضعیت معیشت، حقوق و مزایای پرسنل فراجا

به گزارش ایلنا، محمد میرزایی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند "نیروی انتظامی مظهر اقتدار ملی و پیشانی نظام اسلامی در امنیت شهری هستند".

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس دوازدهم اظهار کرد: هفته مبارک نیروی انتظامی فرصتی مغتنم برای ادای احترام و تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه، شبانه روزی و فداکارانه مردان و زنان است که با مجاهدت در حفظ امنیت و نظم عمومی، آسایش و آرامش را به جامعه هدیه دادند.

وی افزود: نیروی انتظامی در تمامی ایام سال تحت هر شرایط آب و هوایی و محیطی، چه در شلوغی و چه در خلوت، مسئولیت خطیر خود را در برقراری نظم و ایمنی شهرها، جاده‌ها و مرزهای کشور به نحو احسن انجام داده است.

میرزایی تصریح کرد: مروری کوتاه بر تاریخ معاصر گواه این ادعاست که حتی در ایام بحرانی و مهمی مانند دفاع مقدس ۱۲ روزه، زمانی که بسیاری از شهروندان برای حفظ جان خود ناگزیر به ترک شهر و سایر مراکز جمعیتی می‌شدند، این پرسنل خدوم نیروی انتظامی بودند که با حضور مستمر و مقتدرانه خود امنیت شهرها، حفاظت از اموال و صیانت از منازل مردم را تضمین کردند.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس دوازدهم گفت: همچنین باید به طور ویژه از مرزبانان سلحشور این نیرو یاد کرد که در دورترین و صعب العبورترین نقاط کشور با هوشیاری کامل، حافظ امنیت مرزها و منافع ملی هستند.

وی افزود: آنها سدی محکم در برابر قاچاق، تروریسم و تجاوز مرزی ایجاد کرده اند؛ این سطح از تعهد، نشان دهنده عمق ایمان و سوگند به رسالت پلیس در قبال مردم است‌. نیروی انتظامی نماد امنیت، آرامش و اعتماد برای آحاد جامعه است. مردم باید این احساس امنیت و اطمینان را به طور ملموس از تمامی زیرمجموعه‌های این نیروی زحمت کش اعم از پلیس راه و راهنمایی و رانندگی، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس مبارزه با مواد مخدر، فتا و مرزبانان عزیز دریافت کنند.

میرزایی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور که متأسفانه شاهد فشارهای اقتصادی، نرخ تورم بالا و افزایش قیمت‌ها هستیم، مطالبه ویژه مردم از نیروی انتظامی، افزایش امنیت عمومی و برخورد قاطع و مقتدرانه با سارقین، اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم عمومی است. مردم حق دارند که در خیابان ها، پارک‌ها و محلات خود، حس امنیت کامل داشته باشند. دستگیری و برخورد سریع و قاطعانه با مجرمان، نه تنها دلگرمی مردم را در پی دارد، بلکه اعتماد عمومی به نظام را تقویت می‌کند.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس دوازدهم اظهار کرد: از سوی دیگر بر ما نمایندگان مردم فرض است که صدای نیروهای عزیز و خدوم انتظامی باشیم. بهبود معیشت، حقوق و مزایای این قشر زحمت‌کش که با حداقل امکانات و حداکثر خطر، جان خود را کف دست گرفته اند، باید به طور جدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اینجانب ضمن تبریک این هفته و تقدیر مجدد از تلاش‌های صادقانه و فداکاری‌های تک تک پرسنل نیروی انتظامی، بر عزم خود برای پیگیری مطالبات به حق مردم و نیروهای انتظامی تأکید می‌کنم.

انتهای پیام/