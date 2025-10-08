به گزارش خبرنگار ایلنا، سید رضا صالحی امیری در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران عنوان کرد: آرامگاه شمس تبریزی ۵۸ درصد پیشرفت داشته ۴۲ درصد باقی مانده ظرف کمتر از یکسال تکمیل می‌شود.

وی افزود: مهرماه سال آینده یعنی روز ۷ و ۸ مهر که روز مولانا و شمس هست این آرامگاه توسط طراحان به نام طراحی شده افتتاح خواهد شد و شاهد خواهیم بود که خوی هم مانند قونیه به محلی برای علاقمندان به شمس و مولانا تبدیل خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در حوزه گردشگری همین الان که با شما صحبت می‌کنم ۸۰ تن از جامعه هتلداران و آژانس‌ها در عراق هستند از بصره به صورت زمینی و شهرهای مختلف در بغداد حضور دارند ما جهت‌گیری جدیدی را در حوزه گردشگری با عراق آغاز کردیم این نقطه عطفی است.

وی گفت: ان‌شاالله هدفگذاری کردیم که بتوانیم ۵ میلیون گردشگر از عراق داشته باشیم الان این عدد ۳ و نیم میلیون هست این پیشنهاد وزیر خارجه عراق بود.

صالحی امیری با بیان اینکه در آینده نزدیک من هم عازم بغداد خواهم بود، گفت: در همین رابطه تفاهم‌نامه‌ای را با عراق امضا خواهیم کرد. الان عراقی‌ها در مشهد، اصفهان و شیراز و کیش و رشت و اکثر استان‌های ما حضور داند و یکی از حوزه‌های مورد توجه ما در حوزه گردشگری کشور همسایه ما عراق است.

