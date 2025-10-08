نامه مجلس به رئیس جمهور برای لغو انحلال سازمان امور عشایر

به گزارش ایلنا، عباس‌ پاپی‌زاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درخصوص جلوگیری از ادغام و انحلال سازمان امور عشایر کشور که به امضاء بیش از ۲۳۰ نمایندگان رسیده است را قرائت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

عشایر در کنار قوای مسلح می‌بایست مورد توجه خاص ملت، دولت و مجلس باشند. حضرت امام خمینی(ره)

جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

جامعه عشایر ایران با سابقه افتخار آمیز در مرزبانی، استکبار ستیزی، سلحشوری و دین داری و تقدیم بیش از ۱۱ هزار شهید در راه دفاع از انقلاب و میهن اسلامی علی‌رغم محرومیت و سختی معیشت با کمترین هزینه عهده دار تولید ۲۵ درصد از گوشت قرمز کشور و همچنین ۳۵ درصد از صنایع دستی کشور می‌باشد که مصداق عینی پدافند غیرعامل، امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

ضرورت توجه ویژه به این قشر زحمت کش، مؤثر و کم برخوردار همواره در بیانات امامین انقلاب تبلور داشته است؛ حال در سالی که توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است و به اعتقاد تمام کارشناسان، پربازده ترین، زودبازده‌ترین و کم هزینه‌ترین سرمایه‌گذاری برای تولید همین جامعه عشایری است، متاسفانه دولت و سازمان اداری و استخدامی تصمیم به انحلال و ادغام این سازمان مهم گرفته است.

سازمان امور عشایر ایران، تنها دستگاه تخصصی و متولی خدمت رسانی با رویکرد جهادی در وزارت جهاد کشاورزی است که با کمترین تعداد پرسنل و کمترین هزینه در سراسر کشور مشغول خدمت رسانی و تامین حداقل نیازهای جامعه معزز عشایری است.

متاسفانه دستور جلسه شورای عالی اداری حکایت از زمزمه‌های نگران کننده ادغام و انحلال این سازمان بهره‌ور در سایر دستگاه‌ها است؛ در صورت اتفاق این امر به خسارات جبران ناپذیر امنیت غذایی در حوزه گوشت قرمز، اختلال در خدمت رسانی و دل شکستگی و نارضایتی مردم شریف و وفادار و کم توقع این جامعه پویا و همیشه در صحنه خواهد انجامید.

ما نمایندگان ملت ایران ضمن هشدار نسبت به پیامدهای جبران ناپذیر امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این تصمیم اشتباه، خواستار خروج موضوع انحلال و ادغام سازمان امور عشایر از دستور کار شورای عالی اداری کشور هستیم. در پایان ضمن تبریک روز ملی عشایر و روستاها، به این قشر زحمت کش و تولید کننده از رئیس محترم جمهور تقاضا داریم ضمن جلوگیری از این تصمیم غلت، دستگاه‌های خدمت رسان را موظف به انجام وظایف خدماتی خود به جامعه زحمت کش عشایر بنماید.

